Na ponižujúci zážitok z autobusu tak skoro nezabudne: Matku slová šoféra totálne odrovnali!

Zahanbená a ponížená! Presne tak sa cítila Holly Chapman z anglického mestečka Swindone po nepríjemnom zážitku v autobuse.

Myslela si, že to bude jazda autobusom ako každá iná. Opak bol však pravdou. Ako informuje portál mirror.co.uk, 28-ročná mamička cestovala spolu so svojou 19-týždňovou dcérkou Raiyou. Keď začalo bábätko plakať, urobila to, čo považovala za najsprávnejšie. Rozhodla sa ju nakŕmiť.

„Moja dcérka Raiya plakala, keď sme nastúpili do autobusu, tak som ju začala dojčiť,“ začala rozprávať mamička, pričom vtedy ešte netušila, aké pobúrenie to vyvolá a s akou žiadosťou za ňou príde vodič autobusu.

„Vodič mi však povedal, že tu nemôžem dojčiť. Vysvetlila som mu, že malá plače kvôli tomu, že je hladná, a on mi na to odvetil, že ak ju plánujem ďalej dojčiť, musím vystúpiť z autobusu,“ priznala Holly, ktorá musela vystúpiť a nakŕmiť svoje dieťa na kraji cesty, zatiaľ čo čakala na ďalší autobus.

„Bol to hrozný zážitok. Bola som taká šokovaná, že som vôbec nevedela, čo mám povedať,“ uviedla žena, ktorá priznala, že to nebolo prvý raz, čo sa s ňou a jej dieťaťom zle zaobchádzalo za to, že kojila na verejnosti. „Pár cudzincov mi už povedalo, že je to nechutné, ale nikdy ma nevyhodili z autobusu.“

Holly sa spočiatku ostýchala priznať svojmu snúbencovi Damienovi, čo sa jej prihodilo, no po pár dňoch všetko priznala. Stalo sa to vtedy, keď sa jej sestra spýtala, prečo žiada personál v kaviarni o povolenie dojčiť svoje dieťa.

Sestru to poriadne nahnevalo a poradila Holly nech na autobusovú spoločnosť podá sťažnosť. Tá sa jej následne ospravedlnila. Aj napriek tomu však mamička vníma, že dojčenie na verejnosti je stále odcudzované.

„Ja sama pomáham čerstvým mamičkám a hanbím sa sama pred sebou za to, že som sa v autobuse neohradila, no cítila som sa strašne ponížená pred všetkými tými ľuďmi. Ovplyvnilo ma to oveľa viac, ako som čakala,“ vyznala sa Holly, ktorá chce podľa vlastných slov „povzbudiť všetky mamičky, aby sa ozvali, keď budú konfrontované s podobnou situáciou, pretože na dojčení nie je nič zlé.“

Svoju snúbenicu podporil aj Damien, ktorý bol nahnevaný z toho, čo sa jeho láske stalo. „Je očividné, že dojčenie stále nie je považované za prirodzenú činnosť, a to treba zmeniť,“ uviedol.