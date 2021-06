Američania zaznamenali záhadné prípady, počet narástol: Ide o UFO? Vláda prehovorila

Americká vláda nemôže poskytnúť definitívne vysvetlenie javov zaznamenaných vojenskými pilotmi.

Jej dvaja nemenovaní predstavitelia, ktorí nemajú oprávnenie o téme verejne diskutovať, však pre agentúru AP potvrdili, že sa nenašli žiadne dôkazy o spojitosti s mimozemšťanmi.

V ostatných rokoch zaznamenali Američania viacero nevysvetlených úkazov. Tie boli dokonca v niektorých prípadoch zachytené na videu pilotmi, ktorí spozorovali objekty letiace pred nimi. Podľa vládnych predstaviteľov neexistuje žiadny dôkaz, že by to mohlo byť UFO. Nevylučujú však, že to, čo americkí piloti videli, môžu byť nové technológie vyvinuté v iných krajinách. Údajne ani nič nenasvedčuje tomu, že by nevysvetliteľné javy pochádzali z tajných amerických programov.

Vláda Spojených štátov berie neidentifikované javy vážne vzhľadom na potenciálne riziko národnej bezpečnosti, keď by protivník teoreticky mohol novou technológiou zasiahnuť vojenskú základňu alebo iné citlivé miesto. Američanov znepokojuje najmä ruský alebo čínsky vývoj, ktorý presahuje súčasné možnosti USA.