Bojíte sa boľavého ramena po očkovaní? Tu je účinný trik! Odporúča ho aj lekár

Jedným z najčastejších vedľajších účinkov vakcín proti koronavírusu je bolesť ramena, do ktorého vám očkovaciu látku pichli. Tento malý trik by mal tomu ale zabrániť.

Ako informuje portál The Sun, chladivý obklad alebo lieky proti bolesti sú na boľavé rameno prvou záchranou. Na sociálnej sieti TikTok sa ale rozšíril zaujímavý trend, v rámci ktorého ľudia skúšajú nový spôsob, ako sa nepríjemnej bolesti po vpichu vyhnúť.K celej veci sa vyjadril aj expert, ktorého slová na tento spôsob prevencie proti bolesti boli viac než pozitívne.

„Pre mňa ako lekára infekčných chorôb to vlastne dáva zmysel. V podstate to, čo robia, je zvyšovanie prívodu krvi do zaočkovanej ruky,“ uviedol Dr. Peter Chin-Hong, špecialista na infekčné choroby a profesor medicíny na Kalifornskej univerzite v San Franciscu. Vakcína proti koronavírusu sa vpichuje do hornej časti ramena, kde je sval, čo môže až u jedného z desiatich ľudí spôsobiť bolesť v mieste vpichu či bolesť celého ramena a niekedy aj opuch alebo vyrážku.

Dr. Chin-Hong vysvetlil, že okamžite po očkovaní vyhodnotí náš imunitný systém vakcínu ako votrelca. Zápal naznačuje, že vakcína pracuje na spustení imunitného systému a ramenný sval pomaly uvoľňuje vakcínu do imunitných buniek. Tvrdí, že krútenie rukou po zaočkovaní skutočne môže zmierniť bolesť, ale nemá sa to robiť okamžite, ale až po pár hodinách, aby najskôr vakcína spravila v tele to, čo treba.

„Začnete trénovať, čo je dobrá vec a je to presne to, čo chcete,“ dodal a zároveň vysvetlil, že bolesť po vakcinácii často spôsobuje aj malé neškodné zranenie svalu. Je veľmi dôležité danú ruku precvičovať, aj keď to môže byť veľakrát nepríjemné. Niektoré zdravotné sestry práve z tohto dôvodu vpichujú vakcínu do ruky, ktorou človek píše, aby zaistili, že ju budete aj nevedome viac precvičovať