United Airlines kúpia 15 nových nadzvukových lietadiel: Nástupca Concordu je tu!

Nadzvuková éra sa vracia! Spoločnosť United Airlines kúpi 15 strojov Overture.

Oznámila to 18 rokov po poslednom lete Concordu. Nové stroje rýchlejšie ako zvuk by mali začať voziť cestujúcich do konca tohto desaťročia.

Lietadlá Overture vyvíja denverská firma Boom Supersonic. Rozmerovo aj tvarovo sú takmer identické so starými Concordami. To je aj logické - načo vyvíjať niečo, čo už bolo vymyslené a fungovalo. Najväčším viditeľným rozdielom sú motory. Concorde mal štyri - pod každým krídlom dva. Overture bude mať tri - po jednom pod krídlami a jeden na samom konci trupu.

Prototyp Overture má byť hotový do roku 2025 a v roku 2026 má absolvovať prvý let. Pravidelné lety s pasažiermi sa očakávajú do roku 2029. Spoločnosť United Airlines kupuje 15 kusov, no má opciu na ďalších 35. Nasadiť ich chce na linky do 500 destinácií po celom svete. Trvanie letu sa skráti takmer o polovicu.

Overture bude totiž lietať rýchlosťou 2 100 km/h, čo je dvakrát viac ako pri súčasných dopravných lietadlách. Na palube bude miesto pre 65 až 88 pasažierov. Tí za letenku zaplatia približne toľko, čo v súčasnosti za business triedu.

Cena letenky

Londýn - New York: 4 100 eur

Cesta Concordom na rovnakej trase stála 10 700 eur po zarátaní inflácie

Trvanie letu

Londýn - New York: 3 hod. 30 min. (aktuálne 6 hod. 30 min.)

Los Angeles - Sydney: 8 hod. 30 min. (aktuálne 14 hod. 30 min.)

Tokio - Seattle: 4 hod. 20 min. (aktuálne 8 hod. 20 min.)

Boom Overture

Max. rýchlosť: 2 100 km/h

Max. letová výška: 18 000 m

Dolet: 7 800 km

Počet motorov: 3

Kapacita: 65 - 88 pasažierov

Concorde

Dĺžka: 62 m

Max. rýchlosť: 2 200 km/h

Max. letová výška: 18 000 m

Dolet: 7 200 km

Počet motorov: 4

Kapacita: 92 - 128 pasažierov