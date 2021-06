Zomrel právnik Francis Bailey († 87): Obhajoval jedného z najslávnejších amerických väzňov

Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica CNN. Právnikovu smrť potvrdila Jennifer Sissonová z Baileyho právnickej firmy. Sissonová zosnulého advokáta označila za "skvelého človeka", píše CNN.

Baileyho syn Bendrix Bailey podľa stanice Sky News uviedol, že jeho otec zomrel v hospici. Príčinu smrti však neuviedol.

Breaking News: F. Lee Bailey, the audacious, larger-than-life lawyer, is dead at 87. He represented O.J. Simpson, Patricia Hearst, the Boston Strangler and other notorious defendants. https://t.co/HunVgU2KGO