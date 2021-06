Séria explózií otriasla srbskou továrňou na muníciu: Prepukol obrovský požiar

Z oblasti nehlásia zranených. Explózie v muničnom sklade továrne Sloboda v Čačaku, zhruba 140 kilometrov južne od Belehradu, vyvolali sériu detonácií a obrovský požiar, informuje agentúra AP. Polícia uzavrela cesty do mesta a ľudí žijúcich v blízkosti továrne evakuovala. Robotníci, ktorí boli v závode, sa skryli v suteréne, keď začali výbuchy. Príčina incidentu zatiaľ nie je známa.

Úrady uviedli, že hasiči budú môcť ísť do továrne zhodnotiť situáciu 24 hodín po poslednej detonácii. Podľa miestnych médií bolo aj ráno, niekoľko hodín po tom, ako okolo 1:30 začali, počuť sporadické detonácie.

JUST IN 🚨 Massive explosions at ammunition factory in Cacak, Serbia pic.twitter.com/j7ZG8n4da8