Muž († 30) prišiel tragicky o život: Bolestné vyznanie partnerky, ktorá zostala sama s dcérkou

Tragédia, ktorá zobrala žene milujúceho partnera a dievčatku skvelého otca.

Scott Adam Edwards († 30) zomrel pri havárii vo Walese, keď sa jeho motorka zrazila s autom. Muža ešte na mieste vyhlásili za mŕtveho, píše thesun.co.uk.

Partnerka Scotta Faye Avis (30) zverejnila text, v ktorom poďakovala svojmu milému za to, že jej ukázal, ako vyzerá skutočná láska. „Celý môj život sa prevrátil naruby. Moje srdce je zlomené a Scott vzal so sebou veľkú časť mňa. Myšlienka na môj život bez neho ma skutočne zabíja," povedala Faye.

Muž po sebe nezanechal len partnerku, ale aj sedemročnú dcérku Amayu, ktorá sa zrazu ocitla bez ocka. Jeho tragická smrť prišla navyše po tom, čo nedávno nabral odvahu, aby svoju priateľku požiadal o ruku. "Bol to úžasný muž. Zanechal mi tie najkrajšie spomienky, miloval ma v každom ohľade tak, ako by to od muža mala cítiť každá žena. Bol to muž, s ktorým som chcela stráviť celý život, mali sme toho spolu toľko v pláne. Nik sa mu nevyrovná. Úprimne nechápem, ako sa môžem bez neho každý deň prebúdzať," trápi sa žena.