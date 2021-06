Briti vo vytržení: Ikonické svadobné šaty Diany († 36) vystavili na obdiv po 23 rokoch

Návrat do 80. rokov! Od ikonických svadobných šiat princeznej Diany († 36) teraz fanúšikov delí iba sklenená stena.

V Kensingtonskom paláci, kde predtým Lady Di bývala, sa od štvrtka koná jedinečná výstava, zameraná na spoluprácu návrhárov s kráľovskými klientmi. Veľkolepé šaty pre rovnako úžasnú princeznú! Ľuďom na celom svete v nich 29. júla 1981 vyrazila dych počas svadby s princom Charlesom (72). Naposledy si prácu návrhárov Elizabeth (67) a Davida (68) Emanuelovcov mohli záujemcovia pozrieť v júli 1998, rok po Dianinej tragickej smrti.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Znovu ich po 23 rokoch zapožičali princovia William (38) a Harry (36) pre výstavu s názvom Kráľovský štýl vo výrobe. „Naša letná výstava v Kensingtonskom paláci sa zameria na niektoré z najväčších talentov britského dizajnu, ktorých práca pomohla pri formovaní vizuálnej identity kráľovskej rodiny v dvadsiatom storočí,“ uviedol kurátor výstavy Matthew Storey.

Najväčším lákadlom sú práve Dianine svadobné šaty aj so 7,6 metra dlhou vlečkou. Dočkať sa už nevedela ani ich návrhárka Elizabeth: „Bude to ako vidieť starého priateľa po všetkých tých rokoch.“ V ponuke sú však aj iné dochované kúsky. Výstava je prístupná verejnosti od 3. júna a pokračuje až do začiatku budúcho roka. Odhalenie honosných šiat odštartovalo mesiac pred nedožitými 60. narodeninami Diany ako súčasť osláv na jej počesť. Presne 1. júla by na pôde paláca mali obaja jej synovia spoločne odhaliť jej dlhoočakávanú sochu.

Dianine svadobné šaty