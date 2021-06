Studená sprcha pre Maďarsko: Súd zamietol žalobu proti hlasovaniu EP o právnom zásahu voči Budapešti

Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok zamietol žalobu Maďarska proti uzneseniu Európskeho parlamentu (EP), ktorým sa spúšťa právny postup proti Budapešti pre obavy, že v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je založená Únia.

Súdna inštancia z Luxemburgu upozornila, že EP postupoval správne pri výpočte hlasov odovzdaných pri prijímaní tohto uznesenia, keď vylúčil zohľadnenie hlasov tých, ktorí sa zdržali hlasovania.

Europarlament v septembri 2018 prijal uznesenie o návrhu, ktorým sa Rada EÚ vyzýva, aby v súlade s únijnou legislatívou rozhodla, že zo strany Maďarska existuje jasné riziko vážneho porušenia spoločných hodnôt, na ktorých je založená Únia. Toto uznesenie spustilo právny postup podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý môže viesť k odňatiu určitých práv Maďarsku.

Na prijatie tohto uznesenia Európskeho parlamentu bolo potrebné dosiahnutie dvojtretinovej väčšiny odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú väčšinu všetkých jeho poslancov. Parlament uplatnil svoj rokovací poriadok stanovujúci, že pri sčítaní hlasov – či už bol text prijatý, alebo zamietnutý – sa započítavajú iba hlasy odovzdané "za" a "proti". EP pri výpočte hlasov týkajúcich sa dotknutého uznesenia teda zohľadnil len hlasy svojich členov v prospech jeho prijatia a proti nemu, pričom vylúčil hlasy tých, ktorí sa zdržali hlasovania.

Maďarsko v domnení, že europarlament mal pri výpočte odovzdaných hlasov zohľadniť aj hlasy tých, ktorí sa zdržali hlasovania, podalo na Súdny dvor EÚ žalobu o neplatnosť tohto uznesenia. Súdny dvor túto žalobu vo štvrtok zamietol. Súd uznal, že napadnuté uznesenie predstavuje napadnuteľný akt, avšak sudcovia dospeli k záveru, že článok 354 Základnej zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vo štvrtom odseku, ktorý stanovuje hlasovanie na základe väčšiny odovzdaných hlasov, sa má vykladať v tom zmysle, že je vylúčené, aby boli zohľadnené hlasy tých, ktorí sa zdržali hlasovania.

To znamená, že hlasy europoslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, nemožno zohľadniť na účely určenia, či je dosiahnutá väčšina dvoch tretín odovzdaných hlasov. Podľa rozhodnutia Súdneho dvora vylúčenie hlasov tých, ktorí sa zdržali hlasovania, z výpočtu odovzdaných hlasov nie je v rozpore ani so zásadou demokracie, ani so zásadou rovnosti zaobchádzania. A to najmä z toho dôvodu, že poslanci, ktorí sa zdržali hlasovania, konali so znalosťou veci, pretože boli vopred informovaní o tom, že hlasy tých, ktorí sa zdržia hlasovania, nebudú započítané medzi odovzdané hlasy.