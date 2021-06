Vyhadzovač vyhnal brunetku z nočného klubu: Sila, čo sa stalo o tri roky neskôr!

Osudové stretnutie?! Žena sa dostala do potýčky v nočnom klube, vyhadzovač musel zasiahnuť. Obaja ešte vtedy netušili, čo bude nasledovať.

Lauren Kerr (26) z anglického Middlesbroughu sa v roku 2017 prvýkrát stretla s Anthonym Shaylorom (55) v nočnom klube v Middlesbrough. Ani jeden z nich nemal v tom momente dobrý dojem z toho druhého, pretože Anthony dostal za úlohu vyprevadiť Lauren z nočného klubu, kde sa dostala do bitky.

V pondelok ráno po incidente nastúpila Lauren do svojej novej práce. Bola šokovaná, keď zbadala Anthonyho, ako v to isté ráno nastupuje do rovnakej spoločnosti, píše mirror.co.uk.

Pre Anthonyho to bola láska na druhý pohľad, Lauren tiež priťahovala Anthonyho charizma, no zamilovanie jej trvalo o niečo dlhšie. Pár sa začal stretávať v novembri 2017 aj napriek 29-ročnému vekovému rozdielu.

Láska prekvitala a po troch rokoch od incidentu v apríli 2020 privítali na svete svoju prvú dcéru Ruby. „Je medzi nami dvadsaťdeväť rokov, ale nikdy nás to nejak veľmi neovplyvňovalo. To skôr komentáre ľudí, ktorí hovoria, že náš vzťah je nevhodný," hovorí mladá mamička.

„Ľudia sa niekedy prizerajú, keď nás vidia spolu alebo sa pýtajú, či som Anthonyho dcéra. Zo začiatku ma to veľmi trápilo, ale postupom času som sa začala na tom smiať. Rozhodli sme sa to ignorovať," vysvetľuje Lauren.

Anthonyho vôbec netrápi to, čo si myslia ostatní. "Naše rodiny na náš vzťah reagovali naozaj dobre a chcú len to, aby sme boli šťastní, a ja naozaj dobre vychádzam so svojimi svokrovcami a sú pre mňa rodinou," dodal spokojný muž.