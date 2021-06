Poľský premiér láka obyvateľov naspäť do krajiny: Ľudia tu môžu opäť nájsť svoj domov

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu vyhlásil, že chce, aby sa do Poľska vrátilo čo najviac Poliakov, ktorých vyhnala z vlasti vojna alebo "hrôzy osudu". Informovala o tom agentúra PAP.

Premiér túto výzvu adresoval verejnosti počas prezentácie nového sociálno-ekonomického programu nazvaného Nová dohoda, ktorý má zvýšiť životnú úroveň Poliakov na európsky priemer. "Poľská Nová dohoda je pozvánkou aj pre Poliakov, ktorí v dôsledku vojny a hrôz osudu zostali na našej východnej hranici," povedal premiér.

Morawiecki zdôraznil, že by bol rád, keby sa ľudia, ktorí boli nútení emigrovať v dôsledku komunistického režimu, zavedeniu stanného práva a veľmi ťažkým rokom transformácie vrátili do vlasti. Morawiecki dodal, že postupné emigračné vlny v priebehu desaťročí viedli k "strate poľskej krvi". "Chceme, aby sa ich do Poľska vrátilo čo najviac. Sú to odborníci, sú to ľudia, ktorí tu opäť môžu nájsť svoj domov". Obrovská pocta: Poľský prezident vyznamenal slovenských manželov

Ako uvádza agentúra PAP, spomínaný vládny program je zameraný na oživenie ekonomiky po koronavírusovej pandémii. Počíta s veľkými investíciami do verejnej infraštruktúry a s reformami daňových a zdravotníckych systémov. Program bol zverejnený v máji, no Morawiecki v stredu predstavil ďalšie podrobnosti. Podľa neho sa bude zaoberať "desiatimi kľúčovými oblasťami zmien" a bude zavedený v priebehu nasledujúcich 100 dní s tým, že Poliakom umožní splniť si svoj "americký sen".