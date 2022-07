Z nemeckej modelky sa stala vďaka injekciám černoška: Prsia chce mať veľké ako Titanic

Priority bývalej letušky sú viditeľné hneď na prvý pohľad. Túži mať najväčšie prsia na svete a i keď sa narodila biela, identifikuje sa ako černoška.

Ako informuje denník Daily Mail, 32-ročná Martina Big z Nemecka už viackrát podstúpila viditeľné zväčšenia pŕs, ktoré jej však na celosvetový rekord zatiaľ nestačili. Titul najväčších zväčšených pŕs na svete stále drží Maxi Mounds z Floridy, a práve preto ju chce Martina za každú cenu prekonať. „Niekedy som sama sebou ohromená, ako veľmi mi naposledy narástli prsia,“ uviedla.dodala Martina, ktorá si za zmenou svojho vzhľadu pevne stojí.

Okrem neustáleho zväčšovania poprsia má spolu s manželom menom Michael Eurwen obľubu aj vo vpichovaní injekcií s Melanotanom, syntetickým hormónom, ktorý spôsobuje stmavnutie pleti. Nerobí to však iba z estetického hľadiska, ale preto, lebo sa cíti ako pravá černoška. V čase, kedy so stmavovaním celého tela ešte len začínala, bola modelkou s bielou pokožkou a peroxidovými blond vlasmi. Tvrdí, že jej farba tela sa zmenila už po troch injekciách a s manželom sa identifikujú ako čierni, pričom Martina si taktiež oficiálne zmenila svoje meno na Malaika Kubwa.

Tento rok odletela rovno do Kene, aby sa dala pokrstiť ako pravá africká žena a s manželom sa chcú čoskoro do Afriky aj presťahovať. „Nielenže vyzerám ako Afričanka, ale tiež cítim, že teraz ňou aj som. Minulý rok som strávila čas v Keni a cítila som sa ako doma. Teraz mám veľa pozvánok z celej Afriky,“ povedala pre portál The Sun. Dvojica tvrdí, že túžia byť konečne medzi svojimi a chcú sa dozvedieť viac o ich kultúre, aby tak mohli neskôr vychovávať aj ich spoločné dieťa.

V roku 2019 s manželom priznala, že dokonca očakávajú, že sa im narodia deti tmavej pokožky, aj keď obaja sa narodili bieli. Martina vysvetlila, že to, že sa im narodia čierne deti, potvrdili aj lekári. „Doktori tvrdia, že som teraz fyzicky černoška a moje budúce dieťa bude čierne. A ja verím lekárom,“ uzavrela nemecká modelka.