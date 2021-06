Najhoršie, čo v práci videli! Policajtov čakal v byte strašný nález: Mŕtve telo babičky bolo...Preboha!

Naskytol sa im hrozný pohľad! Políciu v byte v madridskej štvrti Fuencarral čakalo nemilé prekvapenie.

Ako informuje portál dailymail.co.uk, policajtov zalarmovali susedia kvôli silnému zápachu a množstvu múch, ktoré vychádzali z bytu nad nimi. Polícia na mieste činu poprosila hasičov, aby sa dovnútra bytu dostali cez jedno z okien. Pri prehliadke priestorov ich však vydesil pohľad na mŕtve telo 79-ročnej babičky, ktorú našli v jednej z miestností.

Rozkladajúce sa telo ženy, identifikovanej ako Clara Ines Tobon, totiž z časti zožrali jej mačky, ktoré v byte chovala. Okrem mŕtvej ženy našli policajti aj päť zdochnutých mačiek a dve, ktoré žili, previezli do záchranného centra pre zvieratá. „Policajt mi povedal, že to bolo to najhoršie, čo vo svojej práci videl,“ uviedol jeden zo susedov zosnulej ženy.

Predpokladá sa, že Clarino mŕtve telo ležalo v byte asi tri mesiace, hoci výsledky pitvy ešte neboli zverejnené. V byte, kde ju našli mŕtvu, žila sama od roku 1996. Celá jej rodina údajne žije v Kolumbii. Podľa výpovedí susedov mala babička zomrieť pravdepodobne na Covid-19.

Podobný prípad sa stal v jednej z madridských štvrtí aj v septembri roku 2019. Policajti objavili telo 56-ročného muža, ktorý trpel rakovinou lymfatických uzlín. V byte s ním býval aj jeho pes, ktorý prežil len vďaka tomu, že požieral telo svojho nebohého majiteľa. Muž údajne na dolných končatinách nemal žiadne mäso. Muži zákona previezla psa pod sedatívami do záchranného centra. Mŕtvym mužom bol 56-ročný kuchár s menom Matias.