Novinárka sa neštítila ničoho: Interview robila s mužom rovno počas sexu!

Novinárka z Dánska zobrala svoju úlohu až príliš vážne a na to, aby vyspovedala jedného muža, sa s ním pokojne vyspala. Celý interview ale prebehol rovno počas ich sexu!

Ako píše denník Daily Mail, novinárka Louise Fischer mala za úlohu spracovať správu o znovuotvorení sexuálneho klubu neďaleko Kodane po uvoľnení protipandemických opatrení v krajine. Vybrala si na to však veľmi nevšedný spôsob. Počas návštevy jednej swingers párty sa rozhodla pridať k ostatným a užívať si intímne chvíle spolu s nimi. Oficiálny rozhovor do rádia robila s mužom z klubu, s ktorým mala priamo v tej chvíli sex. Najskôr sa s účastníkmi rozprávala v bare pri pohári vína a až potom sa presunuli do veľkej postele, v ktorej sa všetko zvrhlo.

Novinárka vysvetlila, že sa počas nahrávania vôbec neplánovala k ostatným pridať, ale predtým sa ľudia zdráhali odpovedať na jej otázky, a tak to spravila preto, aby sa uvoľnili. Uzrejmila, že keby jej dotyčný nebol sympatický, tak by to odmietla, no so svojím rozhodnutím sa zapojiť je spokojná. „Áno, užila som si to aj keď to nebol najlepší sex v mojom živote. Ale muži v tomto klube sú veľmi zdvorilí a veľmi ohľaduplní. Cítila som sa ako bohyňa. Vďaka nim sa cítite veľmi výnimočne,“ priznala Louise.

Záznam, ktorý sa odvysielal v rádiu počas rannej šou, má dokopy 2 minúty, pričom novinárka strávila v klube niekoľko hodín. Louise v ňom kladie otázky svojim respondentom a celý čas v pozadí počuť stonanie. O niečo neskôr však počuť lapať po dychu už aj samotnú novinárku, ktorá v tej istej chvíli dáva respondentovi otázky ohľadom jeho zážitkov z klubu. Reakcie ľudí na jej konanie bola rôzne. „Väčšina z nich bola veľmi pozitívna, mysleli si, že to bolo odvážne a super. Ostatní si myslia, že som prekročila hranicu žurnalistiky,“ uviedla Louise.

V tomto čine ju dokonca podržali aj jej rodičia. „Nemám priateľa, to mi situáciu rozhodne uľahčilo. Moja mama si myslí, že je to vtipné a smiala sa, môj otec si myslel, že to bolo super,“ prezradila novinárka. Programová riaditeľka Tina Kragelund ju ocenila za to, že experimentovala a robila žurnalistiku inak. „Pre mňa to je veľmi prirodzené. Súčasťou mojej práce je nahliadnuť do sveta, do ktorého nemá prístup každý,“ dodala.