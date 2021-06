Lydia mala extrémne silnú menštruáciu, lekári ju odbili: Po štyroch rokoch sa dozvedela pravdu, ktorá ju zrazila na kolená

V mladom veku sa jej zrútil celý svet.

Britka Lydia Brian (28) mala problémy s menštruáciou a dokonca aj mimo nej. S ťažkosťami sa obrátila na lekárov, tí jej však povedali, že nejde o nič vážne, opak bol však pravdou.

Keď mala Lydia ešte 24 rokov, začalo ju trápiť silné krvácanie počas menštruácie a dokonca aj po sexe. Mladá žena na základe častého krvácania trpela aj anémiou, takzvanou chudokrvnosťou. Ako informuje britský denník The Mirror, lekári ju vždy odbili. "Bolo to vyčerpávajúce. Počas menštruácie som sa vždy bála, že pretečiem, nemohla som cvičiť a ani ísť niekam von, kde nie sú toalety," vysvetlila mladá žena, ktorá trpela extrémnym krvácaním.

Až po štyroch rokoch, keď sa u nej rozvinula vážna anémia, musela ísť na pohotovosť, kde ju poslali na testy. Vtedy sa dozvedela zdrvujúcu správu. Lydia mala na maternici nádory a rovnako jej diagnostikovali zápalový nádor myofibroblastóm, čo je zriedkavá forma rakoviny maternice. Jeden nádor jej chirurgovia vybrali, no ten druhý až príliš obopínal maternicu. Lekári preto pacientku museli uviesť do umelo vyvolanej menopauzy, aby zastavili rast tumoru.

Hormonálna terapia, bohužiaľ, nezabrala a symptómy Lydiu trápili aj naďalej. Ukázalo sa, že nádor sa zdvojnásobil. Do úvahy pripadala už len hysterektómia, teda chirurgické odstránenie maternice. Lydia to znášala veľmi zle, pretože vždy sa chcela stať matkou. Po odstránení maternice jej však zostali neporušené vaječníky, čo znamená, že by ešte mohla mať deti vďaka náhadnej matke. Aj túto možnosť statočná pacientka do budúcna zvažuje. "Som veľmi šťastná, že mám po boku milujúceho a chápavého priateľa," uzavrela Lydia.