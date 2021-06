Dajú ruskej vakcíne zelenú? Brazília opäť zváži povolenie dovozu Sputnika V

Brazílsky regulačný úrad pre lieky (Anvisa) opäť zváži povolenie dovozu ruskej vakcíny Sputnik V proti ochoreniu COVID-19, informovala v stredu agentúra TASS.

"Predstavenstvo spoločnosti Anvisa bude mať v piatok (4. júna) mimoriadne otvorené zasadanie. Vedenie zváži žiadosti o dovoz a distribúciu vakcín Covaxin a Sputnik V na núdzové použitie," uviedol brazílsky regulačný úrad vo vyhlásení, z ktorého citoval TASS. Úrad Anvisa v apríli zamietol žiadosť niekoľkých federálnych štátov o umožnenie dovozu ruskej vakcíny. Podľa úradu by použitie vakcíny mohlo viesť k zdravotným ťažkostiam. Ruský tvorca vakcíny Sputnik V následne oznámil, že zažaluje brazílsky regulačný úrad za očierňovanie.

"Tvorca Sputnika V podniká v Brazílii právne kroky proti Anvise za očierňovanie, pretože vedome šíri nepravdivé a nepresné informácie," uviedol na oficiálnom twitterovom účte Sputnika V Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý vakcínu vyvinul. Moskovský inštitút konštatoval, že rozhodnutie brazílskeho regulačného orgánu "má, žiaľ, politický charakter" a že jeho tvrdenia nemajú vedecký základ.

Jedno z tvrdení brazílskeho úradu sa týkalo zistenia, že bunky, ktoré sa používajú na kultiváciu adenovírusu vo vakcíne, umožňujú, aby sa adenovírus nadmerne replikoval. Brazílsky úrad vyslovil obavy, že ak by sa takáto vakcína použila, mohlo by to viesť k zdravotným komplikáciám a v krajnom prípade až k smrti. Platí to najmä pre ľudí s oslabeným imunitným systémom a respiračnými ochoreniami.