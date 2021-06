Žena chystá svadbu a hostia môžu byť už teraz sklamaní: Naozaj im bude toto servírovať?!

Svadba sa vždy zapíše do ľudskej mysle. Hostia sa môžu obzvlášť tešiť na veľké pohostenie, ktoré je pre charakteristické pre tento obrad. Táto nevesta má ale iné plány.

Ako informuje The Sun, nemenovaná nevesta si chce síce užiť svadbu za 10 000 dolárov (8182,25 eur), ale myslí si, že to pôjde aj bez jedla. Svojim hosťom plánuje servírovať iba jednu kuraciu nuggetku. A tam to skončilo. Išli by ste na takú svadbu?

Na túto bizarnú situáciu upozornil jeden z hostí na Reddite. Na svadbu má prísť 200 ľudí a nevesta si pre nich pripravila presne 200 vyprážaných kuracích prúžkov. Veď to by im nestačilo ani na cestu do kostola...

Aby toho nebolo málo, nevesta chce vyzdvihnúť toto jedlo až v deň svadby. "200 individuálnych kuracích tendrov pre 200 ľudí. Aha, a otvorený bar a svadobná torta," informoval sklamene hosť. Našťastie budúca svokra zakročila. Začala obvolávať cateringové služby, aby zohnala aspoň niečo, čo sa podobá jedlu.

Na online platforme vypukla búrlivá diskusia. Mnohí používatelia adresovali svokre, aby do toho nezasahovala a nech si nevesta poradí s týmto fiaskom. Jedna osoba napísala, že jej by aj stačila obyčajná pizza. Svadba predsa nie je o tom, aby bola na nej hostina ako z luxusného hotela. Ale jedno malé kuracie mäsko? No...to je naozaj na plač.