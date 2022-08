Otec po prevrátení jachty bojoval o dva životy: Dcéru držal nad hladinou 4 hodiny

Výlet sa zmenil na boj o život po tom, čo vlna prevrátila ich jachtu.

Austrálčan Glenn Anderson (41) potom štyri hodiny držal nad hladinou svoju zranenú dcérku Ruby (11), kým v oceáne čakali na záchranu. Jachta dlhá 11 metrov vyrazila v nedeľu z ostrova Rottnest, ktorý leží v Indickom oceáne oproti Perthu. Cieľom 5-člennej posádky bol Sandy Cape, ktorý je 150 km severnejšie na pobreží Západnej Austrálie. Po ceste sa zhoršilo počasie a zdvihli sa veľké vlny. Jedna z nich do jachty udrela takou silou, že ju prevrátila.

Glenn Anderson a jeho dcéra Ruby boli práve pri kormidle. „Zrazu sa objavila veľká vlna. Snažili sme sa jej vyhnúť, ale bolo neskoro. Prevrátila nám loď na bok. Bolo to ako z katastrofického filmu,“ opísal neskôr Glenn reportérom. Náraz ich hodil cez palubu. On utŕžil ranu na čele, jeho dcéra mala na dvoch miestach zlomenú nohu. Jachta sa za 5 minút potopila. Našťastie, zvyšní členovia posádky, 32-ročný muž a dve ženy vo veku 32 a 35 rokov, z nej stihli hodiť do mora záchranné vesty a bóju s núdzovým vysielačom. Psík Banjo, ktorého mali Andersonovci so sebou, však ostal v jachte.

Glenn potom držal svoju vyčerpanú a zranenú dcéru štyri hodiny pri živote. „Zvládneme to, nech sa deje čokoľvek,“ opakoval jej neustále. Zároveň jej hovoril, kedy sa na nich rúti ďalšia vlna a treba zadržať dych. Vďaka signálu z bóje vrtuľník po 3 hodinách vylovil z vody troch členov posádky. Pri Andersonovcoch preletel vari 20-krát, no napriek zúfalému mávaniu si ich nevšimol. Až o ďalšiu hodinu ich zachránila loď. Keď ju vytiahli na palubu, Ruby ledva dokázala povedať svoje meno. „Bola tak podchladená, že záchranár jej nevedel z prsta odmerať teplotu,“ povedal Glenn, kým sa jeho dcéra zotavuje v nemocnici.