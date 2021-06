Mala len 7, keď ju začal sexuálne zneužívať starý otec: Dievčina po rokoch vymyslela plán, ako ho dostať do väzenia

Dievčinu dlhé roky zneužíval vlastný dedko, keď mala 17 vymyslela plán, ako ho z odporných činov usvedčiť.

Yasemin Yapiciogullari (23) sexuálne zneužíval jej starý otec od 7 rokov. Pedofila sa jej podarilo dostať do väzenia vďaka plánu, ktorý vymyslela so snúbencom. "Myslela som na to, ako ma pripravil o detstvo. Trpela som kvôli nemu depresiami a úzkosťou. Povedala som si, že ho musím dostať," zaprisahala sa. Mladá žena si tajne nahrala priznanie Tonyho Marshalla (76) na telefón a tak ho konečne dostala pred súd za hrôzy, ktoré jej celé roky robil.

Na narodeninovej oslave ho zavolala ďalej od ostatných a bez okolkov sa ho opýtala, prečo sa jej dotýkal, píše portál Mirror. Muž sa najskôr pokúšal zmeniť tému, no napokon sa priznal. Z jeho slov naskakuje husia koža. "Myslel som si, že sa ti to páčilo," odpovedal jej na otázku Tony. Mladá žena neváhala a odniesla záznam na políciu. Vďaka dôkazu mohla polícia muža zatknúť a neskôr padlo aj obvinenie. Súd vo východnom Londýne sa s ním nemaznal a poslal ho za mreže na 13 rokov a deväť mesiacov.

Yasemin sa konečne dočkala spravodlivosti. "Prvýkrát po rokoch som mala pocit, že som slobodná. Už sa nemusím obávať že to spraví niekomu inému. Nerada to hovorím, ale som nesmierne šťastná, že muž, ktorý mi spôsoboval bolesť teraz sám trpí," priznala sa.

Starý otec zneužíval dievča v rokoch 2005 až 2016. Každú nedeľu k nim prišiel na rodinnú večeru a potom odišiel do jej izby. Yasemin sa zdôverila učiteľovi na základnej škole. Sociálna služba zahájila vyšetrovanie, no nič neodhalili. Po incidente bola Yasemin príliš vystrašená, aby ešte niekomu povedala o sexuálnom zneužívaní. Všetko sa zmenilo až v novembri 2017, keď so snúbencom vymysleli plán, ako muža potrestať. Počas vyšetrovania vyšlo na povrch, že Yasemin nebola jediná obeť. "Vo svojom srdci som vedela, že je tu aj niekto iný. Táto žena sa tiež dočkala spravodlivosti. Vedieť, že cíti úľavu ma naozaj teší. Dúfam, že ak trpel rovnako ešte niekto, domôže sa spravodlivosti taktiež," uzavrela mladá žena.