Mladá matka si nahmatala hrčku, lekári ju neposlali na vyšetrenie: Kruté zistenie po 10 mesiacoch!

Mladá matka mala zlú predtuchu, lekári jej však neverili.

Britka Amie Sheward (25) si po pôrode druhého dieťaťa všimla, že s ňou niečo nie je v poriadku. Ako informuje britský denník The Mirror, nahmatala si útvar na ľavom prsníku, ktorý jej rástol až smerom k ramenu. Praktická lekárka jej povedala, že môže ísť o takzvané fibroadenómy, čo je nezhubný typ hrčky, ktorý väčšinou postihuje ženy vo veku 15 až 35 rokov. V Amienom prípade bola však skutočná diagnóza oveľa závažnejšia.

Hrčka v prsníku však naďalej rástla a vystrašená žena sa rozhodla obrátiť na chirurgiu a to hneď niekoľkokrát. Tam jej podľa jej slov povedali, že na biopsiu je pacientka ešte primladá. Pri biopsii pacientovi odoberú tkanivo, ktoré putuje na histologické vyšetrenie, ktorého cieľom je stanoviť diagnózu a rozsah ochorenia. Amie ale na toto vyšetrenie lekári neposlali a neskôr sa ukázalo, že to bola veľká chyba. Amie mala vtedy 24 rokov a biopsiu jej mohli vykonať až od 25-tich, informuje The Mirror. Zároveň ju však uistili, že na jej hrčke nie je nič podozrivé.

Mladá žena musela čakať na biopsiu ďalších 10 mesiacov, kým dovŕšila potrebný vek. Onedlho sa dozvedela zdrvujúcu správu. Diagnostikovali jej rakovinu v 3. štádiu, ktorá sa rozšírila do lymfatických uzlín. "Najprv som si myslela, že tie problémy budú súvisieť s dojčením, no potom som si nahmatala hrčku. Hneď od prvého dňa som vedela, že to bude rakovina, jednoducho som to vedela," uviedla Amie, ktorá napokon musela podstúpiť mastektómiu.

Po tom, čo jej chirurgicky ostránili prsia, nasledovali kolá chemoterapie a ožarovania. Amie stále nemá vyhraté a neustále podstupuje liečbu, navyše sa musí vysporiadať aj s psychickou traumou. "Vaše prsia sú znakom toho, že ste žena, ja sa teraz stránim ľudí. Chcem ísť na plastickú operáciu, no to tiež trvá nejaký čas," uzvarela Amie, ktorá prišla aj o vlasy a nechty.