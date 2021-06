Srdcervúci výjav na pobreží Líbye: More vyplavilo telíčka troch detí

More vyplavilo na pobreží Líbye telá troch detí, ktoré sa zrejme spoločne s ďalšími migrantmi utopili pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy.

S odvolaním sa na Detský fond OSN (UNICEF) o tom informovala agentúra AP. Medzi telami, ktorá bola objavená pri pobrežného mesta Zuvára minulý týždeň, bolo podľa organizácie aj trojročné dieťa a šesťmesačné dojča. "Príliš veľa detí zbytočne prichádza o život na smrtiacich migračných trasách, zatiaľ čo hľadajú bezpečie a lepší život," uviedol UNICEF. Vzhľadom k lepšiemu sa počasie sa v posledných týždňoch výrazne zvýšil počet tých, ktorí sa pokúšajú preplávať Stredozemné more a dostať sa do Európy. Organizácia odhaduje, že pri pokuse o prekonanie mora tento rok zahynulo viac než 632 ľudí vrátane detí, ktorí sa vydali na cestu z Líbye. V máji more vyplavilo na západe tejto krajiny najmenej desať tiel migrantov, o niečo skôr si potopenie dvoch lodí pravdepodobne vyžiadalo životy približne 30 ľudí, pripomenula AP. Pri Tunisku sa utopilo minulý mesiac ďalších 70 ľudí. Na pobreží sa objavilo množstvo záchranných viest: Keď zistili, čo v nich je, policajti boli v pozore