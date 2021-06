Albínku kvôli jej pokožke opustili rodičia: Prešla si peklom, teraz hviezdi na titulke Vogue

V živote si kvôli svojmu vzhľadu preskákala veľa. Tínedžerka z toho teraz ťaží a práve vďaka svojmu výzoru hviezdi na titulke talianskeho Vogue. Nevídaná krása!

Ako uvádza portál Daily Mail, teraz už 16-ročnú albínku Xueli Abbing opustili rodičia kvôli jej vzhľadu ešte keď bola dieťa a nechali ju samú pred detským sirotincom v Číne. Potom, čo si ju adoptovala holandská rodina, sa Xueli presťahovala do Holandska, kde žila so svojou adoptívnou matkou a sestrou Yarou. V 11 rokoch sa začala venovať modelingu.

Na ohromujúcich fotografiách albínka Xueli ukazuje svoju pozoruhodnú krásu s golierom vyrobeným z púpav alebo farebných kvetov. Predstavila sa na titulkách časopisov a predvádzala na slávnych prehliadkových mólach.

Xueli je aktívna aj na sociálnych sieťach, kde oslavuje rozdiely, zvyšuje povedomie o albinizme a inšpiruje ostatných, aby sa nehanbili za svoju prirodzenú krásu. Vďaka spolupráci s niektorými z najväčších módnych fotografov a značiek sa Xueli predstavila vo Vogue Italia a uviedla, že toto odvetvie sa „mení“.

„V modelingu je rozdielnosť požehnaním, nie prekliatím a poskytuje mi platformu na zvyšovanie povedomia o albinizme. Stále existujú modelky, ktoré majú cez dva metre a sú chudé, ale teraz sú ľudia so zdravotným postihnutím alebo rozdielnym vzhľadom viac prezentovaní v médiách. A to je skvelé. Malo by to byť však normálne," povedala krásna Xueli.

S modelingom začala prvýkrát náhodne po tom, čo sa jej matka podľa BBC dostala do kontaktu s návrhárom z Hongkongu, ktorý pre jej syna navrhoval oblečenie. Návrhár nazval svoju kampaň „perfektné nedokonalosti“ a Xueli sa zúčastnila na módnej prehliadke, ktorá odštartovala jej kariéru.

Modelka vidí iba na 8 až 10 percent a dodala, že ľudia s albinizmom sú často terčom stereotypov a ľudia ich zvynú vykresľovať ako „anjelov alebo duchov“. Xueli cíti, že to „ohrozuje“ životy detí žijúcich v krajinách, kde tento stav ešte nie je akceptovaný.

Albinizmus ovplyvňuje produkciu melanínu, pigmentu, ktorý dodáva farbu pokožke, vlasom a očiam. Ľudia s albinizmom majú často svetlejšiu farbu pokožky a vlasov ako ostatní a zvyčajne majú problémy so zrakom. Presná farba ich pokožky a vlasov závisí od toho, koľko melanínu ich telo produkuje. Pre albínov je typická veľmi bledá pokožka, ktorá sa ľahko spáli na slnku, a preto sa musia albíni chrániť pred slnečnými lúčmi.