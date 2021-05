Navaľnyj žiada z väzenia len jedno: Pravidelne nočné kontroly označil za mučenie

Väznený ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj na pondelňajšom pojednávaní súdu v meste Petuški žiadal o skončenie pravidelných kontrol, ktorým ho každú hodinu počas noci podrobujú zamestnanci väzenského tábora. Informovala o tom agentúra AP.

Navaľnyj sa na súde zúčastnil prostredníctvom videokonferenčného hovoru z väznice v meste Vladimir. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že neurobil nič, čo by mohlo viesť úrady k presvedčeniu, že by u neho hrozilo zvýšené riziko úteku.

Vykonávanie pravidelných nočných kontrol sa podľa neho "prakticky rovná mučeniu". Vo vyjadreniach adresovaných sudcovi Navaľnyj poznamenal, že ak by bol vystavený rovnakému zaobchádzaniu ako on, "do týždňa by sa zbláznil".

"Chcem len, aby prestali za mnou chodiť a budiť ma v nočnom čase," povedal sudcovi podľa televízie Dožď. "Čo som spravil? Preliezol som cez plot? Vykopal som tunel? Pokúsil som sa niekomu vziať pištoľ? Vysvetlite mi, prečo ma vyhlásili za (osobu) náchylnú k úteku," dožadoval sa odpovedí Navaľnyj.

Takýto "status" získal ešte vo vyšetrovacom väzení v Moskve. V praxi to preňho okrem iného znamená, že sa tým znižujú jeho šance na podmienečné prepustenie.

Pojednávanie vo veci Navaľného sťažnosti voči väznici v Pokrove v pondelok odročili na stredu 2. júna. Navaľného zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.

Vo februári súd v Moskve zmenil pôvodne podmienečný trest odňatia slobody vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Vo väzení strávi dva roky, šesť mesiacov a dva týždne. Prepustený by tak mal byť koncom júla alebo začiatkom augusta 2023.

Od 31. marca držal 24-dňovú protestnú hladovku, ktorou sa dožadoval adekvátneho lekárskeho vyšetrenia po tom, ako sa sťažoval na bolesť chrbta a končatín. Ukončil ju po tom, ako mu bola zaistená starostlivosť, o ktorú žiadal.

Ešte počas hladovky ho presunuli z trestaneckej kolónie v Pokrove východne od Moskvy do väzenskej nemocnice v meste Vladimir ležiacom 180 kilometrov od ruskej metropoly. Nočné kontroly pokračujú aj v tejto väznici, nie sú však už také obťažujúce ako boli v Pokrove, dodal Navaľnyj.