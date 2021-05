Rakúsko miestne firmy nepoteší: Postupne pre ne zruší pandemickú podporu

Niektoré podporné balíky pre rakúske firmy sú časovo obmedzené do konca júna a nie všetky sa budú predlžovať.

Ako pre viaceré rakúske médiá povedal minister financií Gernot Blümel, vláda nechce podporami deformovať začínajúce hospodárske zotavenie, preto ich bude rušiť podľa vývoja konjunktúry. Minister však neuviedol, ktoré programy sa ukončia a ktoré a v akej forme, budú pokračovať.

V súčasnosti vláda rokuje so sociálnymi partnermi o novej podobe najdrahšej podpory, a to pre režim kurzarbeit. Podľa agentúry APA by mal byť výsledok rokovaní známy do konca tohto mesiaca. Podpora pre kurzarbeit doteraz stála štát zhruba 11 miliárd eur. Rakúsky denník Kronenzeitung vyčíslil doterajšiu pandemickú podporu a prísľuby na 37 miliárd eur. Automobilky a predajcovia sa po koronakríze bijú o zákazníkov: Núkajú výrazné zľavy

V tejto sume je zahrnutá náhrada za nezrealizované tržby za november a december 2020 vo výške 3,3 miliardy eur, do konca júna však firmy môžu spätne požiadať o ďalšiu podporu. Daňové opatrenia, napríklad odklady alebo nižšie sadzby, stáli 5,7 miliardy eur, štátne garancie na bankové úvery 4,1 miliardy eur, fond pre najťažšie prípady vyplatil takmer 1,6 miliardy eur, dodatočné štátne zaobstarávanie, napríklad na ochranné prostriedky, stáli vyše štyri miliardy eur, podpora pre poľnohospodárov 63,5 milióna eur a fond pre športové a ďalšie združenia 379 miliónov eur. K tomu sa čoskoro pridruží investičná prémia, o ktorú môžu firmy požiadať už teraz. Štát doteraz získal žiadosti v hodnote len 40,6 milióna eur, i keď v rozpočte počíta so sumou päť miliárd eur.