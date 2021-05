Muž na zoznamke omylom poslal rovnakú správu 14 ženám: Čo nasledovalo, ho bude mátať zo sna!

Pandémia trvá už veľmi dlho a väčšina nezadaných aj naďalej zostala bez partnera. Tento muž sa ale svoje randenie rozhodol začať veľmi nešťastne.

Ako uvádza portál The Mirror, muž pod prezývkou „British Will“ (Will z Británie, pozn. red.), ktorý podľa všetkého žije v New Yorku, napísal po návrate do mesta ako stále slobodný mládenec hneď niekoľkým ženám. Vybral si však najhorší možný spôsob, ako nadviazať kontakt s používateľkami, s ktorými sa počas pandémie nemohol stretnúť osobne. Cez zoznamku poslal rovnakú správu rovno 14-tim dievčatám, ktorým sa správa nezobrazila samostatne, ale práve naopak, spojila ich do jedného skupinového chatu.

V správe stálo, že si na zoznamke prejavili vzájomné sympatie, no vzhľadom na situáciu sa nestreli. ,,Ahoj cudzinka! Spoznali sme sa cez Bubmle (zoznamka, pozn. red.) minulý rok, ale kvôli pandémii sme sa nestretli. Práve som sa vrátil do mesta a rozmýšľam – si stále single? Will z Británie,“ napísal.

Akonáhle ženy zistili, že správa nebola adresovaná len priamo každej jednej z nich, začalo pre Willa peklo. „Ew, práve si poslal správu 14-tim dievčatám naraz. Zbohom, pane,“ zareagovala prvá z vyvolených. Dievčatá si z toho ale veľkú hlavu nerobili a Willa si riadne podali.

Pre muža sa celá situácia zhoršila, keď niektoré zo žien prezradili, že sa s ním dokonca stihli stretnúť aj osobne, no túto skúsenosť do neba zrovna nevychválili. Ženy spojili svoje sily a po tom, čo sa na ňom v správach veľmi dobre zasmiali, jedno z dievčat ostatné vyzvalo, aby k nej niekedy prišli na návštevu. Bola by to podľa nej väčšia zábava ,,ako randiť s týmto úbožiakom".

Ponížený Will, ktorého konverzáciu neskôr dievčatá pomenovali „Anjeli Brita Willa“, radšej skupinu po týchto správach opustil. Príspevok s ukážkou ich rozhovoru sa stal okamžite virálnym a ľudia sa zabávali na tom, ako dopadla celá jeho situácia s hľadaním partnerky. „Milujem, ako sa ženy môžu stať priateľkami aj za nepríjemných okolností. Čakanie na toalety, vzájomná nenávisť k niekomu...,“ napísala jedna z komentujúcich. Mnoho ďalších dokonca žiadalo dievčatá o pridanie do konverzácie.