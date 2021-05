Nevesta odmietla kamarátku za družičku: Krutý dôvod, ktorý by ponížil každú ženu

Každá žena si predstavuje svoj veľký deň D po svojom, čo je úplne pochopiteľné. Táto nevesta však pre obyčajné šaty vylúčila zo zoznamu družičiek jednu z najlepších kamarátok.

Ako informuje portál The Mirror, čerstvá mamička sa tešila na svadbu svojej veľmi dobrej kamarátky, no v jeden deň zistila, že budúca nevesta s ňou už naďalej ako s družičkou neráta. „Priatelili sme sa už dlho a za tie roky vždy narážala na to, že budem družička, keď sa vydá,“ informovala žena, ktorú na sociálnej sieti zarazil príspevok, v ktorom jej kamarátka označila za družičky štyri rôzne dievčatá, no práve ju nie. Ženu to veľmi zamrzelo a keďže chcela vedieť aspoň dôvod, rozhodla sa kamarátke napísať a zároveň jej aj napriek všetkému zagratulovať.

Budúca nevesta ju ubezpečila, že ju na svadbe za družičku veľmi chcela, ale že si myslí, že by to pre ňu nebolo vyhovujúce. Nakoniec priznala, že hlavným dôvodom sú šaty, ktoré si pre družičky vysnívala. „Viem, že tento štýl by nelichotil tvojmu tvaru tela alebo by to nebolo niečo, čo by si si bežne obliekla a viem, že by si sa cítila nepríjemne, ak by si to musela nosiť,“ vysvetlila kamarátke, ktorá počas tehotenstva pribrala 19 kilogramov a ktorá sa jej predtým zverila s tým, že nie je spokojná so svojou postavou.

„Tie šaty som si zamilovala a nečakala by som, že si oblečieš niečo, čo nie je pre teba to pravé, ale taktiež by som nechcela robiť kompromis a meniť družičkovské šaty. Všetky dievčatá ich milujú a cítia sa naozaj šťastne, keď ich majú na sebe,“ priznala zároveň nevesta. Mamičku s kilami navyše najviac zamrzel fakt, že podľa nej išlo najmä o to, že by kazila celkový imidž svadby, keďže vybrané družičky sú mimoriadne štíhle rovnako ako samotná nevesta.

Žena prezradila, že by sa momentálne naozaj necítila v daných šatách oproti nim najlepšie, ale vysvetlila, že svadba je až o rok, a preto by mala množstvo času na to, aby sa dostala do formy. Ženy na mamičkovskom portáli Mumsnet.com z toho dôvodu požiadala aj o iný pohľad na vec a zaujímala sa, čo by na to povedali oni. Všetky v komentároch zostali rozčarované a nepochopili konanie nevesty. „Ona nie je kamarátka! Kto uprednostní šaty, ktoré chce, aby mali na sebe družičky, pred tým, aby mal za družičky najlepšie priateľky?“ stálo v jednom z mnohých komentárov.