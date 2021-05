Lauren začala šedivieť už ako 12-ročná: Rada od kaderníčky jej zmenila život

Lauren Midgley (26) z kanadskej Alberty si našla prvý šedivý vlas už ako 12-ročná.

Skoré šedivenie zdedila z maminej strany. Školáčke však vlasy rástli rýchlo a tak jej ich mama musela farbiť aspoň každé dva týždne. Farbením strávila hodiny a hodiny. ,,Využila som situáciu na experimentovanie s rôznymi farbami vlasov, bola to zábava. Ale zároveň som sa cítila zahanbene, lebo som nepoznala nikoho v mojom veku so sivými vlasmi,“ cituje ju portál DailyMail.

,,Vyrastala som s tým, že sivé vlasy sa majú trhať alebo farbiť, nechať ich len tak voľne nikdy nebola možnosť. Myslím, že veľa ľudí si ani nevšimlo, že šediviem, lebo som si ich usilovne nechávala farbiť, tak to ani nestihli postrehnúť.“

Ako dvadsiatnička si Lauren uvedomila aj to, že sa jej boj so sivými vlasmi predražuje, mesačne ju farbenie stálo aj 60 eur. Mladá žena sa posťažovala kaderníčke a tá jej poradila, nech si nechá šediny proste vyrásť. Sľúbila, že jej do vlasov pridá svetlé pramienky, aby premena šla plynulo a vyzerala skvelo. V roku 2018 tak dala Lauren zbohom farbám na vlasy.

Mala 24 rokov a so šedivými vlasmi sa cítila dobre, pretože farbiť si vlasy nasivo bol v tom čase populárny trend. ,,Bola to moja kaderníčka, ktorá navrhla, nech nechám vlasy proste rásť. Nebola som si istá, ale vždy som dôverovala jej názoru, tak som sa rozhodla poslúchnuť. Myslím si, že tým, že som taká mladá, ľudia nepredpokladali, že by som bola už prirodzene šedivá a nijak to nekomentovali,“ porozprávala Lauren.

Začiatkom roka 2021 narazila na Instragame na príspevky ľudí, ktorí sa naučili milovať svoje sivé vlasy a nebojovať s prírodou neustálym farbením. ,,Všimla som si, že medzi nimi nie je nikto v mojom veku. Tak som sa rozhodla zdieľať svoju fotku aby som pomohla mladým ľuďom prijať svoje sivé vlasy. Veľa ľudí záber zdieľalo a bola som ohúrená pozitívnymi komentármi,“ povedala mladá žena, ktorá sa vďaka tomu so svojou prešedivenou hrivou cítila sebavedomejšie.

Po povzbudení od rodiny a priateľov si založila vlastný profil zameraný na jej sivé vlasy. Priznáva, že dostáva aj rozporuplné komentáre, typu ,,Si si istá, že si zdravotne v poriadku, keď si už šedivá?“ Taktiež sa jej ozývajú muži, ktorý majú na sivé vlasy slabosť. Väčšina správ je však od žien, s ktorými sa navzájom podporujú.

,,Ani neviem zrátať, koľko správ a komentárov som dostala od žien, ktoré majú 40, 50, 60 rokov a hovoria mi ,,Bodaj by som sa na farbenie vykašľala už v dvadsiatke“,“ hovorí Lauren, ktorá je hrdá, že je súčasťou hnutia. ,,Každý deň, keď tieto ženy zdieľajú svoje príbehy, sa spoločnosť približuje k uvedomeniu, že mať sivé vlasy v akomkoľvek veku je normálne,“ teší sa.