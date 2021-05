Žena dostala príšernú alergickú reakciu na svoju prácu: Ako žije teraz, jej budú mnohí závidieť

Caitlin Taylor (30) sa pred pár rokmi presťahovala do Londýna za prácou investičnej bankárky.

Túto profesiu si vybrala po tom, čo si do Googlu zadala ,,ako zarobiť čo najviac peňazí“. Práca jej sľubovala ročný zárobok 55-tisíc libier (63,6-tisíc eur), no vyberala si aj svoju daň. Caitlin pracovala od 7. hodiny ráno až do 22.30 hod. večer, pričom cestovanie do kancelárie a z kancelárie jej zabralo ďalšie tri hodiny.

Mladej žene sa začali robiť záhadné vyrážky a opúchala jej tvár. Doktori jej spravili množstvo testov, obávali sa dokonca rakoviny. ,,Bolo to desivé. Zobudila som sa celá pokrytá vyrážkami a nemohla som dobre dýchať, ani som jasne nevidela. Vyzerala som, akoby som bola popálená alebo akoby ma napadli mimozemšťania. Veľmi to bolelo,“ cituje ju portál Metro.

,,Pracovala som ďalej, pretože toho bolo v práci veľa. Aj keď mi bolo celý rok zle, na PN-ke som bola len dva týžne,“ spomína Caitlin. Jej stav sa čoraz viac zhoršoval a začala mať problémy s vnímaním, tzv. mozgovou hmlou. ,,Jedného dňa som sedela za počítačom a začala mať pocit, že moje pery horia. Šla som sa pozrieť do zrkadla a mala som napuchnutú celú tvár. V lekárni povedeli, že mám alergickú reakciu a dali mi histaminiká, ale opuch sa mi rozšíril aj na ramená a hruď,“ opisuje.

Doktori jej dali steroidové lieky, z ktorých priberala, tak ju začal trápiť aj nedostatok sebavedomia. Všimla si tiež, že čím viac stresu má, tým sú jej vyrážky horšie. Po tom, čo ju museli na tri týždne hospitalizovať pre problémy s dýchaním, vyhľadala súkromného alternatívneho lekára. Diagnóza znela – extrémna alergická reakcia na stres. Riešením bolo buď radikálne spomaliť, aleb brať do konca života lieky.

Caitlin dala výpovaď a všetky úspory vrazila do dobrodružnej cesty po svete, ktorá trvala dva a pol roka. Už po pol roku cestovania a dodržiavania protizápalovej diéty, jej zdravotné problémy zmizli. Užila si romantický pobyt v Španielsku, yogový pobyt na Bali, na Novom Zélande nasadla do pártybusu. V karavene objavovala Švédsko. Domov do Británie sa vrátila s dlhom 10-tisíc libier, ale šťastnejšia ako hocikedy predtým – mala partnera a začala pracovať ako poradkyňa životného štýlu. Myslí si, že výpoveď v práci jej zachránila život.

,,Keď som sa obzrela späť, uvedomila som si, že som si život neužívala – len som sa strachovala o peniaze a hypotéky. Potom som odišla z práce, zbalila si veci a cestovala za peniaze, ktoré som si šetrila na dom. Všetko som opustila. Nemala som plán, bola som vystrašená a plakala som, keď som sadla do lietadla. Ale užila som si úžasné obdobie cestovania. Objavila som nový spôsob života a je to ironické, ale teraz pomáham vystresovaným Londýnčanom, aby spravili to isté,“ povedala Caitlin. Radí tiež, že nie je nutné urobiť až takú radikálnu zmenu, treba ale začať krok po krôčiku.