Tínedžerka trpela bolesťami chrbta a neskôr brucha: Pravý dôvod odrovnal ju aj lekárov

Najväčší šok v jej živote! Tínedžerke sa v momente obrátil celý život na ruby.

Sedemnásťročná dievčina z Coalville netušila, že je tehotná, až kým nezačala rodiť. Ellisha Ford mala počas celých deviatich mesiacov menštruáciu a dokonca ani nepribrala. Preto ani netušila, že pod srdcom nosí dieťa. Ako povedala portálu Metro, spravila si aj tehotenské testy, ktoré vyšli negatívne.

Do nemocnice išla kvôli neznesiteľným bolestiam brucha. Lekár mal hneď podozrenie a preto nariadil ultrazvuk. Ukázalo sa, že Ellisha práve začína rodiť. Chlapček, ktorý dostal meno Harper, sa narodil o pár hodín neskôr. Tínedžerka bola tehotná 43 týždňov. „Chodila som normálne nakupovať, na dlhé prechádzky a robila som bežné veci, o ktorých som predpokladala, že ženy v deviatom mesiaci nedokážu,“ zaspomínala si. „Nikdy mi neopúchali nohy. Mala som ploché brucho, takže som to vôbec netušila. V okamihu ako sa mi lekár dotkol brucha, akoby sa vypučilo. Bolo to divné,“ dodala. Ellisha počas celého tehotenstva nepribrala a nosila oblečenie vo veľkostiach XS a S.

Počas tehotenstva išla aj k lekárovi, okolo štvrtého mesiaca tehotenstva, pretože trpela bolesťami chrbta. Podstúpila krvné testy a tehotenský test, ktorý bol negatívny. Doktor jej povedal, že bolesť spôsobuje pravdepodobne ischias (sedací nerv, pozn.red.). Tri týždne pred pôrodom opäť vyhľadala lekára nakoľko sa bolesti vrátili. Odpoveď bola rovnaká. V deň keď sa narodil Harper, prišla do nemocnice s bolesťami brucha. „Spravili mi normálny tehotenský test a povedali mi, že nie som tehotná. Lekár mal ruku na mojom bruchu počas kontrakcie a povedal, že určite som tehotná. Myslel si, že je to len krátko a pravdepodobne potratím.“ Ultrazvuk však odhalil pravdu, ktorá všetkých zaskočila.

Tínedžerka sa do chlapčeka zamilovala na prvý pohľad, no zároveň mala zmiešané pocity. „Môj otec povedal, že je úchvatný a rozplakal sa,“ povedala. Ellisha nebola schopná povedať o synčekovi jeho otcovi a tak to nechala na svoju mamu. Novopečená babička ukázala chlapcovi fotku a bol dojatý. „V nemocnici som napokon strávila 5 dní, pretože som mala preeklampsiu, no Harper bol úplne zdravý,“ uzavrela rozprávanie mamička.