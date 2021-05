Ďalšie problémy na letisku v Minsku: Desiatky cudzincov sa nedokážu dostať domov

Približne dvadsať cudzincov v stredu uviazlo v tranzitnej zóne letiska v Minsku, informovali agentúry Interfax a BelTA.

"Problémová situácia je najmä s tranzitnými pasažiermi, ktorí prileteli na Národné letisko v Minsku a čakajú na odlet do druhej krajiny. Pre obmedzenia v súvislosti s leteckým spojením je odrieknutých množstvo letov, na vine však nie je bieloruská strana. Približne dvadsať cudzincov nemôže opustiť tranzitnú zónu letiska," uviedol hovorca bieloruského úradu pre kontrolu štátnych hraníc Anton Byčkovskij.

Podľa Byčkovského sa na bieloruské úrady obrátilo množstvo cudzincov, ktorí sa pre zrušené letové spojenia nedokážu dostať domov.

"Chceli by sme poukázať na to, že tieto problémy sú mimo kompetencie pohraničnej služby," uviedol Byčkovskij a dodal, že cudzinci by sa mali obrátiť na veľvyslanectvá a konzuláty svojich krajín.

Európska únia sa v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair medzi Aténami a Vilniusom.