Babička prežila holokaust, rozhodla sa o tom prehovoriť: Z reakcií ľudí sa nevie spamätať

V živote si prešla peklom. 97-ročná starenka Lily prežila Osvienčim aj nacistické pochody smrti. O zverstvách minulosti sa rozhodla prehovoriť na sociálnych sieťach. Tak takúto reakciu si nepredstavovala ani v najhoršom sne!

Ako uvádza portál Daily Mail, čiperná babička si založila účet na sociálnej sieti TikTok s cieľom otvoriť oči verejnosti a hlavne poučiť mladšiu generáciu, aby neopakovala rovnaké chyby. V jednom z videí popriala svojim sledovateľom pokojný židovský sviatok šabat, pričom ona sedela vo svojom londýnskom byte. Ako uviedol jej pravnuk Dov Forman (17), netrvalo to dlho a účet babičky Lily sa stal terčom nenávistných útokov.

Od používateľov TikToku si našla správy ako napríklad: „Šťastný holokaust“, „mier s Hitlerom“ a dokonca sa jej cudzí človek opýtal či je ešte stále nažive. Jej pravnuk sa netají tým, že ju ľudia doslova týrajú správami. „Počas posledných dní sme s mojou prababičkou naďalej dostávali nenávistné správy na Tiktoku a Twitteri. Nedovolíme, aby nám to bránilo vzdelávať o hrôzach minulosti a o tom, k čomu môže viesť nenávisť. Nenávisť plodí iba nenávisť,“ napísal na Twitteri pravnuk Dov.

Babička Emily bola v Osvienčime, kde jej matku, brata a sestru zavraždili. Neskôr ju premiestnili do koncentračného tábora Buchenwald. Americkí vojaci zo 6. obrnenej divízie vstúpili do tábora 11. apríla a našli tam viac ako 21 000 ľudí. Lily, vtedy 21-ročná, dostala od amerického vojaka bankovku so správou: „Veľa šťastia“. Nový život začala v júni, keď ju spolu s jej sestrami evakuovali z Nemecka a previezli ju do Švajčiarska. Svojmu pravnukovi túto bankovku po rokoch ukázala a spoločne vypátrali rodinu vojaka Haymana Shulmana, ktorý zomrel pred 7 rokmi. Lily sa s jeho rodinou zhovárala cez sociálne siete.

97-ročná Lily prekonala v januári COVID-19 a v jej úctyhodnom veku sa rozhodla využívať sociálnu sieť TikTok na zodpovedanie otázok jej sledovateľov o holokauste.