Zašiel priďaleko? Budúcu mamičku šokoval partner svojou požiadavkou: Čo by ste robili vy?

Tá predstava ju vydesila! Tehotná žena nevedela, ako vyhovoriť svojmu partnerovi z hlavy jeho požiadavku, ktorá podľa nej zachádzala až príliš ďaleko.

Budúcej mamičke totiž jej partner navrhol, aby svoje nenarodené dieťatko pomenovali podľa jeho bývalej, ktorá prednedávnom zomrela. Na Reddite sa zverila so svojim trápením a pýtala sa, či má mať dôvod na hnev alebo je hlupaňa, ktorá nechce vyhovieť svojmu užialenému partnerovi. „Pokúsim sa tu nevybuchnúť.

"Som v 20. týždni tehotenstva a zistila som, že budeme mať dievčatko. Ešte pred otehotnením sme diskutovali o menách, takže sme mali svojich favoritov. Ale keď sme sa o tom rozprávali minulú noc pred spaním, zrazu navrhol niečo, čo predtým nespomenul – chce, aby stredné meno nášho dievčatka bolo krstným menom jeho zosnulej bývalej.

„Bola som zaskočená, nikdy predtým nič také nespomenul, a pritom sme spolu diskutovali o menách niekoľkokrát,“ čudovala sa žena a vysvetlila, že jej snúbenec začal randiť s jeho ex, keď mal 22 rokov a po troch rokoch chodenia sa zasnúbili. O detailoch krachu ich vzťahu svojej terajšej žene nehovoril, len povedal, že sa dohodli priateľsky, hoci rozchod iniciovala jeho ex.

Dva mesiace po ich rozchode žena zomrela v dôsledku krvnej zrazeniny, čo jej priateľa pochopiteľne zničilo. Žene sa však zdalo, že jej partner je po mnohých terapiách na tom už lepšie, no návrh pomenovať ich budúce dieťa po jeho ex ju z tohto presvedčenia vyviedol. Dodala, že predtým sa spolu o jeho bývalej rozprávali otvorene a dokonca navštívila spolu s partnerom jej hrob.

„Neviem čo si mám o tomto návrhu myslieť. Chápem jeho smútok, pretože boli spolu dlho a ona zomrela krátko po ich rozchode, no zároveň ich vzťah sa skončil. Príde mi, že tým zašiel až priďaleko. Ako mám svojmu dieťaťu, keď vyrastie, vysvetliť, po kom je pomenované?,“ pýtala sa na Reddite žena.

Mnohí z používateľov jej dali za pravdu. „Je to nerozumné. Takéto neustále pripomínanie si toho, čo už skončilo,“ napísal jeden z nich. Ďalší sa dokonca podelil s osobnou skúsenosťou. „Moja matka to urobila...Svojho prvého syna pomenovala po zosnulom ex. Pre môjho otca to bolo mučenie. Celé naše detstvo sa hádali,“ napísal.