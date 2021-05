Srdcervúci pohreb jej dcéry prekazila kamarátka: Ako len mohla spraviť niečo také bezcitné?

Tak toto prehnala. Internetom koluje mnoho príbehov o budúcich mamičkách, ktoré oznámili veľkú novinu na svadbe kamarátky a strhli všetku pozornosť na seba. Táto žena to však posunula do extrému.

Začiatkom tohto mesiaca sa Darly podelila na TikToku o príbeh z pohrebu jej dcérky, ktorý sa uskutočnil pred niekoľkými rokmi. Ako píše portál The Sun, kamarátka sa neudržala a všetkým priamo tam oznámila, že je tehotná. "Stále premýšľam o tom, ako táto "kamarátka" oznámila na pohrebe mojej dcéry svoje tehotenstvo. Spravila to napriek tomu, že sme ju aj s manželom prosili, nech to nerobí," vyznala sa Darly vo videu.

Ako by každý očakával, po incidente na poslednej rozlúčke ju Darly vystrihla zo života. "Jej dcéra sa mala narodiť v auguste a pohreb bol v januári. Bola tehotná sotva dva mesiace a už silou mocou vystrkovala bruško a hladkala si ho," pokračovala Darly. Myslela si, že horšie to už byť nemôže, no mýlila sa. Žena predstierala, že ju napína, aby strhla ešte väčšiu pozornosť.

Darly si v tom čase prechádzala nesmierne ťažkým obdobím. "Práve som stratila dcérku.Všetko sa odohralo v tak krátkom čase," pokračovala v rozprávaní. Video si pozreli už tisícky používateľov TikToku. "Je mi veľmi ľúto tvojej straty," napísal do komentárov jeden. "Ako môže byť niekto taký neúctivý?" pridal sa na jej stranu ďalší užívateľ.