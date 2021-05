Tínedžerka má vážny problém s vagínou, vyspala sa s frajerom a prišla ďalšia rana: Podraz, ktorý mu do smrti nezabudne!

Keď mala 16 rokov, zrútil sa jej celý svet.

Britka Annabelle Astley (19) sa pred tromi rokmi dozvedela zdrvujúcu správu. Videla, že niečo nie je v poriadku, keď vo svojom veku stále nemala menštruáciu, gynekológ jej celú vec objasnil. Dievčina totiž trpí zriedkavou chorobou takzvaným syndrómom Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, čo znamená, že nikdy nedostane menštruáciu a nikdy nebude mať deti, pretože sa v jej tele nevyvinula maternica a dokonca jej vagína je značne skrátená, informuje denník The Mirror.

Annabelle sa po tomto zistení uzavrela do seba a mala problém s čo už len pomyslením na to, že by mala mať vzhľadom na svoj stav intímny styk. Musela podstúpiť bolestivý a zložitý zákrok, pri ktorom jej natiahli pošvový kanál, aby mohla byť sexuálne aktívna. Keď sa však nakoniec osmelila, so svojím bolestivým tajomstvom sa zverila priateľovi, s ktorým potom mala aj sex. Keď si myslela, že je všetko v poriadku a jej partner ju pochopil, prišiel podraz, ktorý mu do smrti nezabudne. Okamžite sa s ním rozišla.

Mladík podľa jej slov všetkým 350 ľuďom na univerzitnom internáte prezradil jej zdravotné tajomstvo, ktoré pred každým skrývala. "Veľmi ma podporoval a potom som si pripadala ako terč posmeškov. Bol to môj prvý sexuálny partner, no dúfam, že s ďalším priateľom to bude iné," povedala dievčina, ktorá sa napokon rozhodla so svojim problémom zveriť na sociálnej sieti TikTok, aby zvýšila povedomie o tomto málo známom syndróme a dievčatám, ktoré majú rovnakú diagnózu, prejavila slová podpory.