Gorbačov o summite Putin-Biden: Reakcia, ktorá hovorí za všetko

Prvý a jediný prezident bývalého Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov vyjadril presvedčenie, že nadchádzajúci summit ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického kolegu Joea Bidena bude kľúčovou a pozitívnou udalosťou pre obe zúčastnené krajiny, Európu i celý svet.

"Pôjde o významnú a pozitívnu udalosť pre naše krajiny, pre Európu, kde sa tento summit uskutoční, ako aj pre celý svet. Je dobre, že sa (prezidenti) stretnú v Ženeve. V roku 1985 bolo pre nás ťažké posunúť sa smerom k Ženeve. Zdalo sa, že nie sú žiadne vyhliadky, ale napokon sme sa stretli. Teraz je najdôležitejšie, aby prezidenti mali stretnutie," povedal v utorok pre tlačovú agentúru TASS Gorbačov. Ten sa v roku 1985 v Ženeve stretol s vtedajším prezidentom USA Ronaldom Reaganom. Lídri vtedy rokovali o problematike studenej vojny.

"Som neochvejný optimista; verím, že je nutné hovoriť aj s najzložitejšími a najnáročnejšími partnermi. Len tak sa dá posunúť k vzájomnej dôvere," dodal 90-ročný Gorbačov. Kremeľ i Biely dom v utorok potvrdili, že summit Putina a Bidena sa bude konať 16. júna vo švajčiarskej Ženeve. "Prezidenti budú hovoriť o súčasnom stave a možnostiach bilaterálnych vzťahov, problémoch strategickej stability, ako aj o aktuálnych záležitostiach medzinárodnej agendy vrátane spolupráce v boji proti koronavírusovej pandémii a urovnania regionálnych konfliktov," uviedol Kremeľ.

Pôjde o prvé osobné stretnutie týchto dvoch lídrov odvtedy, čo sa Biden v januári ujal prezidentského úradu. Ženevský summit bude zároveň predstavovať Putinovu prvú zahraničnú cestu od januára 2020, keď navštívil Izrael a palestínske územia. Biden začiatkom mája vyjadril očakávanie, že jeho schôdzka s Putinom by sa mohla konať v júni počas jeho cesty do Európy, kde sa zúčastní na summitoch NATO a združenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna v Británii a stretnutie lídrov NATO 14. júna v Bruseli. Bude to prvá zahraničná cesta súčasného amerického prezidenta.