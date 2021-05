Zmena na poste českého ministra zdravotníctva: Babiš dal ponuku Vojtěchovi, poznáme odpoveď

Adam Vojtěch prijal ponuku premiéra Andreja Babiša (ANO) stať sa znovu ministrom zdravotníctva. Vo funkcii sa chce zamerať na doriešenie epidémie ochorenia COVID-19 a na zákony dôležité pre pacientov.

Vojtěch to v utorok večer oznámil na Twitteri. Vo funkcii nahradí Petra Arenbergera (za ANO). "Prijal som ponuku pána premiéra vrátiť sa do konca volebného obdobia na ministerstvo zdravotníctva. Idem do toho s obrovskou pokorou a rešpektom, ako pred tromi rokmi," napísal. Doteraz sa k svojmu návratu na ministerstvo nechcel vyjadrovať a nechcel potvrdiť ani to, že ponuku od Babiša dostal.

Prezident Miloš Zeman v utorok popoludní uviedol, že súhlasí s vymenovaním Vojtěcha za ministra zdravotníctva. Menovací dekrét podpíše v stredu, potom bude Vojtěch uvedený do funkcie ministra.