Mama ukázala počas jazdy prostredník: To, čo sa stalo jej synovi († 6), si do smrti neodpustí

Reťaz nešťastných udalostí, ktorá sa skončila obrovskou tragédiou. Mama viezla svojho 6-ročného synčeka do školy, avšak netušila, že to bude naposledy.

Ako uvádza portál The Sun, matka počas jazdy autom údajne ukázala cudziemu vodičovi prostredný prst nehľadiac na to, že na zadnom sedadle bol jej 6-ročný synček Aiden Leos. Keď mama prešla do iného jazdného pruhu, ozval sa výstrel, ktorý zasiahol ich auto. K incidentu došlo v americkom mesto Orange neďaleko Los Angeles. „Mamička, bolí ma bruško,“ ozval sa chlapček zo zadného sedadla, držiac sa za boľavé miesto. Chlapčeka nešťastne zasiahla guľka do brucha. Začal sa boj o život!

Aidenova mama zastavila na krajnici a šokovane držala svojho krvácajúceho synčeka v náručí. Všimol si ich policajt mimo služby, ktorý k dvojici okamžite pribehol a začal chlapca oživovať, kým neprišla záchranka. Tá ho previezla do nemocnice, kde ho, bohužiaľ, vyhlásili za mŕtveho.

Jeho uplakaná sestra Alexis Cloonan povedala, že jej mama musela „držať svojho malého chlapca v náručí, keď zomrel, takže je momentálne veľmi rozrušená. Na šatách mala krv a on začal modrať, a preto ho sanitka odviezla. Moja mama ho videla vtedy naposledy nažive“. Alexis teraz pátra po neznámom strelcovi, ktorý usmrtil jej len 6-ročného bračeka. „Mal iba šesť a bol taký milý. Bol to veľmi milujúci chlapec, takže nám, prosím, pomôžte zistiť, kto mu to urobil,“ prosí verejnosť o pomoc.

Svedok tragickej udalosti uviedol, že Aidenova mama „odklonila“ vodiča bieleho sedanu po tom, čo ju odrezal v jazdnom pruhu. Potom už len videl, ako „žena vyťahuje svojho syna z auta a klesá s ním na zem“. Aidenova mama mu údajne povedala, že z bieleho sedanu, v ktorom sedeli muži aj ženy, na ňu niekto vystrelil. Polícia prípad vyšetruje a pátra po strelcovi a ďalších svedkoch, ktorí by im pomohli prípad vyriešiť.