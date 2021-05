Legendy rockovej scény po päťdesiatich rokoch: Ikonický záber v novom šate

Takto sa to robí! Legendy hudobnej scény Alice Cooper (73) a Elton John (74) neodolali trendu pretvárania starých fotografií.

Po 50 rokoch jednu takú ikonické hudobné duo vytvorilo na oslave narodenín ich dlhoročného textára Bernieho Taupina (71).

Opäť v jednom zábere! Keď sa fotili naposledy, ich textár Bernie oslavoval iba 21 rokov. Odvtedy prešlo dlhých 50 rokov, no ikony rockovej scény zotrvali. A pretvorenie spoločnej fotky v duchu rokenrolu im nerobilo žiaden problém. Skvelá príležitosť sa im naskytla v nedeľu práve na oslave Bernieho 71. narodenín. Všetci prítomní zaujali rovnaké pozície, až na nebohého amerického komika Paula Lynda († 55).

Alice Cooper tak musel imaginárnu cigaretu priložiť k ústam kanadského herca Erica McCormacka (58). Fotografia štvorice sa ocitla v pondelok práve na jeho sociálnej sieti s popisom: „21. narodeniny Bernieho Taupina a minulú noc jeho 71. narodeniny“. Ten pre skladby Eltona Johna napísal od roku 1967 väčšinu textov. Rovnako sa textovo podieľal na Cooperovom albume From the Inside.

Spolupráca Eltona s Berniem

Všetko odštartoval rok 1967. Taupin odpovedal na inzerát uverejnený v britskom hudobnom magazíne spoločnosti Liberty Records, ktorá hľadala nových skladateľov. Na rovnaký inzerát reagoval aj Elton John, no ani jeden konkurzom spoločnosti neprešiel. Keď Elton povedal, že nevie písať texty, podal mu muž sediaci za stolom obálku. V nej boli mená ľudí a ich texty, medzi ktorými sa skrýval aj Taupin.

Jeho slová natoľko očarili Johna, že s ním začal hneď tvoriť. Dokopy Bernie napísal skladby k 30 Eltonovým albumom. Hoci si od seba v rokoch 1977 až 1979 dali pauzu, k tímovej spolupráci sa postupne vrátili od roku 1980. Medzi ich hity dodnes patria legendárny Rocket Man, I'm Still Standing z 80. rokov či pieseň pre zosnulú princeznú Dianu († 36) Candle in the Wind 1997.