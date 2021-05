Nepálsky šerpa nedokončil svoj 26. výstup na Everest: Bohovia ma varovali

Nepálsky šerpa vzdal svoj pokus o rekordné, 26. zdolanie Mount Everestu pre zlý sen.

Na budúci rok sa však chce oň pokúsiť znovu. Šerpa Kami Rita už vrchol najvyššej hory sveta tento mesiac dosiahol 25. raz, no ďalší pokus vzdal.

„Pokúšal som sa (26. raz) a dostal som sa do tábora číslo tri, no potom sa zhoršilo počasie a ja som mal veľmi zlý sen," vysvetlil Rita v utorok po návrate helikoptérou do Káthmandu. „Bohovia mi vraveli, aby som nešiel a keďže naozaj verím v Boha, rozhodol som sa vrátiť," doplnil, no o svojom sne odmietol bližšie hovoriť. Po návrate na letisko v hlavnom meste Nepálu ho privítali manželka, niekoľko priateľov a vládnych predstaviteľov, no pre lockdown v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nenasledoval žiadny slávnostný sprievod.

Šerpovia veria, že Everest je bohyňa a pred výstupom naň vždy absolvujú náboženský obrad.

Rita a ďalších 11 šerpov vyliezlo 7. mája na vrchol Mount Everestu, aby upevnili laná a umožnili stovkám ďalších horolezcov dostať sa po ľadovej ceste až na vrchol.

Päťdesiatjedenročný Rita prvý raz vyliezol na Everest v roku 1994 a odvtedy absolvoval výstup takmer každý rok. Okrem 25 výstupov na 8 849 metrov vysoký Mount Everest vyliezol aj na ďalšie vrcholy, medzi nimi napríklad K2, Čho Oju, Manaslu alebo Lhoce.