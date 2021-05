Bolo už neskoro, dvojicu († 23, † 17) vypátrali najbližší vďaka aplikácii: Zistenie, ktoré zlomilo mame dievčaťa srdce

Matka dievčaťa a priatelia sa rozhodli pátrať po dvojici na vlastnú päsť. Takýto koniec si nepredstavovali ani v najhoršom sne.

Vydesená mama Samantha Poyner nenašla ráno 23.júla 2020 dcéru Holly v posteli. Tínedžerka večer predtým odišla za kamarátom Calebom Horncastleom. Spolu sa išli previezť autom, ako to robievali často, informuje portál Mirror. Zavolala preto najlepšej kamarátke študentky Nikite Hemming. Dúfala, že bude vedieť, kde sa nachádza jej dcéra.

Dievčina taktiež netušila, kde by mohla Holly byť, no mala aplikáciu, vďaka ktorej vedela vystopovať kamarátkin mobil. Keď ukázala na pole pri ceste medzi Dormingtonom a Mordifordom, ostali v šoku. Nikita aj s mamou Holly a ďalšími kamarátmi nasadli do auta a išli tínedžerku hľadať. Na mieste sa im naskytol hrôzostrašný pohľad. Auto, v ktorom sa viezli Caleb († 23) a Holly († 17), vyletelo z cesty a po náraze ostalo skryté pred zrakmi okoloidúcich. Nikto to nemohol nahlásiť, ani im zavolať pomoc. Podľa vyšetrovateľov stratil mladík kontrolu nad vozidlom a to spôsobilo smrteľnú nehodu. Nikita okamžite zalarmovala záchranárov, no bolo prineskoro. Dvojica utrpela pri nehode fatálne poranenia.

Na súde, ktorý momentálne prebieha odznelo, že jedným z dôvodov malo byť aj to, že mladík mal ruku v sadre. Tejto verzii však neverí Calebov brat Daniel. Krvné testy odhalili, že ani jedna z obetí neužila pred jazdou drogy, no zistili malé množstvo alkoholu. Vyšetrovateľ nebol schopný poskytnúť presný čas nehody. Podľa záznamov kamier na automatické rozpoznávanie EČV došlo podľa neho k nešťastiu po 23:25 hod.