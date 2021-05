Pozvánka sa na TikToku šírila rýchlosťou blesku, prilákala 2500 ľudí: Drsný záver divokého narodeninového večierku

Videopozvánka na narodeninový večierok zverejnená na sociálnej sieti TikTok prilákala cez víkend asi 2500 ľudí na pláž v južnej Kalifornii, kde sa spustili divoké oslavy, ktoré nakoniec musela rozháňať polícia.

Okolo 150 účastníkov akcie, ktorá bola krátko po začiatku vyhlásená za nepovolené zhromaždenie, polícia zatkla, keď neposlúchli príkaz, aby sa rozišli, napísala agentúra AP.

V súčasnosti už na zmazanom videu jeden z užívateľov sociálnej siete obľúbenej najmä medzi mladými Američanmi pozýval všetkých na svoj narodeninový večierok na pláži Huntington Beach. Jeho odkaz pritom za pomerne krátku dobu nazbieral vyše 180 miliónov zhliadnutí.

"Je to prvý poriadny žúr od covidu," povedal potom jeden z návštevníkov večierka denníku The New York Times.

Už v piatok prišlo asi 400 ľudí, z ktorých niektorí začali odpalovať zábavnú pyrotechniku, kvôli čomu polícia zhromaždenie rozohnala. Miestne úrady potom v sobotu cez deň varovali, že sa na veľký večierok pripravujú a že budú vymáhať dodržiavanie platných pravidiel, ktoré okrem iného v oblasti zakazujú užívanie drog a alkoholu.

V sobotu večer však na pláž prišlo 2500 ľudí. Policajti vyhlásili zhromaždenie za nepovolené. Niektorí z návštevníkov dokonca vyliezli na veže pre plavčíkov, z ktorých začali odpaľovať delobuchy.

Podľa zverejnených záberov na mieste zasahovali ťažkoodenci, ktorí do davu strieľali gumové projektily. Niektorí účastníci zhromaždenia potom po strážcoch zákona hádzali kamene, fľaše a petardy.

Polícia zatkla 121 dospelých a 28 maloletých, časť z nich za vandalizmus. Po akcii boli v okolí poškodené niektoré obchody, niekoľko policajných áut a jedna veža plavčíkov.