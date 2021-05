Z anglického hradu zmizli cennosti za 1,1 milióna: Ukradli ruženec Márie Stuartovej

Tomu sa povie drzosť!

Len pár dní po tom, čo pre verejnosť opäť otvorili anglický hrad Arundel, ho neznámi páchatelia vykradli. Okrem iných vecí vzali zlatý ruženec, ktorý pred popravou nosila škótska kráľovná Mária Stuartová.

Poplach sa rozozvučal v piatok o 22.30. Polícia bola na mieste o pár minút a zakrátko našla podpálené terénne auto. Páchatelia ušli aj s korisťou. Rozbili sklenenú vitrínu a zobrali viacero vzácnych predmetov zo zlata a striebra. Ich hodnotu stanovili na 1,1 milióna eur, no historická cena je nevyčísliteľná.

Platí to najmä v prípade zlatého ruženca. Ten totiž patril škótskej kráľovnej Márii Stuartovej a mala ho pri sebe aj pred popravou v roku 1587. Mária Stuartová žila do roku 1560 vo Francúzsku, no po smrti kráľa Františka II. sa vrátila do Škótska. Vzala si Henryho Stuarta a v roku 1566 mali syna Jamesa.

V roku 1568 však utiekla do Anglicka, kde sa stala zajatkyňou kráľovnej Alžbety I. Tá ju 18 rokov väznila na rôznych anglických hradoch. Potom sa ukázalo, že písala rôznym ľuďom šifrované listy, v ktorých chystala sprisahanie proti Alžbete. Tá ju dala popraviť za velezradu.