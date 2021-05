Jeho snom je vyzerať ako živý Ken: Brit už minul tísice dolárov, neprajníkom odkazuje len jedno

Na plastické operácie minul už tisíce a nehodlá prestať! 22-ročný Jimmy Featherstone, ktorý je rodákom z mestečka Hull vo Veľkej Británii, za posledný rok utratil na svojom výzore viac ako 14-tisíc dolárov (11 500 eur).

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Nechal si vyplniť pery, líca, napichať tvár botoxom a zmenou prešli aj jeho zuby, na ktoré si nechal aplikovať fazety. Jeho ďalším plánom je úprava nosa. „Toto je len začiatok,“ povedal muž pre spravodajskú agentúru SWNS. A čo je jeho cieľom?„Myslím, že je proste fantastický, celý z plastu. Vyzerá skvele,“ uviedol mladík.

„Vždy som chcel byť niekým, kto vytŕča z davu. Teraz to chcem dokonca ešte viac ako kedykoľvek predtým. Chcem byť viac umelý, to je presne to, čo sa mi páči. Viem, že môj vzhľad nie je všetkým po chuti, ale to ma nezaujíma. Robím to, čo ma robí štastným.

Featherstone si podľa SWNS necháva raz týždenne upravovať vlasy a rád sa prezentuje honosným životným štýlom. Patria sem okázalé outfity, nákupy, obedy so šampanským či jazdy vrtuľníkom. Na svoje 22. narodeniny usporiadal okázalú párty, na ktorej nechýbala trojposchodová torta, ohňostroj a kytica z kvetín a bankoviek. Táto paráda mala „živého Kena“ stáť 2800 dolárov. „Párty bola absolútne úžasná. Niektorí ľudia ju prirovnávali ku svadbe. Jednoducho milujem, keď spravím niečo, o čom ľudia rozprávajú."

Jimmy ukončil školu, keď mal 16 rokov a zamestnal sa v administratíve, aby si mohol našetriť na svoje prvé kozmetické zákroky, informuje portál foxnews.com. V súčasnosti pracuje v butiku svojho kamaráta a vykonáva propagačné práce. „Ľudia si to možno nemyslia, ale ja som skutočne tvrdo makal, aby som mohol mať všetko, čo mám teraz,“ uviedol Featherstone, ktorý sa chce prihlásiť do pripravovanej televíznej šou, v ktorej by chcel nájsť lásku staršieho muža.

Prednedávnom sa totiž rozišiel so svojim o 40 rokov starším partnerom, s ktorým tvoril pár tri roky. „Môj bývalý bol starší ako môj otec, takže ľudia poznajú, že som na starších. Vždy ma to lákalo. Nemyslím si, že niekto mladší by mi mohol poskytnúť štandard, ktorý chcem a ktorý mi vedia poskytnúť starší zabezpečení muži. Vždy sa mi páčili pekné veci, ako napr. značkové oblečenie či dovolenky. To je to, čo sa snažím dosiahnuť,“ rozpráva Jimmy, ktorý za svoj životný štýl a lásku k plastickej chirurgii schytal na sociálnych sieťach veľa kritiky.

Ťažkú hlavu si však z toho nerobí. „Keď o mne ľudia rozprávajú, viem, že to robím dobre. Čo si však myslia, ma nezaujíma. Robím to, čo milujem,“ uzavrel spokojný mladík.