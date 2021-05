Na Indiu sa to valí z každej strany: Ďalšia pohroma za dverami!

Východné pobrežie Indie bolo v pondelok v stave pohotovosti pred silným cyklónom, ktorý sa vytvoril v Bengálskom zálive.

Pred niekoľkými dňami pritom druhú najľudnatejšiu krajinu sveta zasiahla intenzívna búrka, ktorá usmrtila najmenej 140 ľudí.

Očakáva sa, že cyklón Yaas zasiahne pevninu v priebehu stredy, pričom by sa mal pohybovať rýchlosťou až 165 kilometrov za hodinu. Búrka by mala udrieť v štátoch Západné Bengálsko a Urísa. V oboch už nasadili do akcie záchranné tímy, ktoré pomáhajú pri evakuácii pobrežných oblastí.

Indiu pred 10 dňami zasiahol cyklón Tauktae, ktorý bol najsilnejší v západných oblastiach Indie za viac ako dve desaťročia a sprevádzal ho vietor s rýchlosťou až do 210 kilometrov za hodinu.

Vedci tvrdia, že cyklóny sú v Indii čoraz častejšie a meniace sa klimatické modely spôsobili, že sú omnoho intenzívnejšie ako v minulosti.

Vlani v máji zahynulo takmer 100 ľudí počas cyklónu Amphan, najsilnejšej búrky, ktorá zasiahla východnú Indiu za viac ako desať rokov. Výčiny počasia vtedy zničili dediny a farmy, pričom vo východnej Indii a Bangladéši spôsobila výpadok elektrického prúdu v miliónoch domácností.