Žena cestovala na opačný koniec krajiny, aby svojmu vyvolenému vyznala lásku: Záver ako z nočnej mory!

Vyznať si lásku je veľmi dôležitý krok vo vzťahu dvoch ľudí. Ale čo ak nejdú veci tak, ako sme si predstavovali? Živým príkladom je mladá žena, ktorá sa rozhodla vziať osud do vlastných rúk. Výsledok jej však zlomil srdce.

Američanka Rebecca Renner (31) sa rozhodla cestovať cez celú krajinu, aby si získala srdce lásky jej života. O celej ceste informovala na sociálnej sieti. Zamilovaná žena letela z Floridy do Oregonu, aby povedala mužovi menom Francois Wolmarans, čo k nemu cíti. Každý by si predstavoval scénu, ako z toho najromantickejšieho filmu s happyendom, záver Rebecinho príbehu však skôr pripomína nočnú moru.

"Moja včerajšia osobná tragédia mi pripomenula, že život je naozaj krátky a nevyspytateľný," napísala Rebecca na Twitter, pričom pripojila fotku z motelovej izby v Oregone, kde skončila sama. Čo sa teda stalo?," týmito slovami začala svoju dobrodružnú cestu. Sledovateľov na Twitteri pravidelne zásobovala fotkami z lietadla a čerstvými informáciami o jej pláne.

Rebecca verejne básnila o svojom vyvolenom a hovorila o ňom len v superlatívoch. Onedlho však došlo k poriadne zarážajúcemu zvratu. "Teraz sedím v tejto hlúpej motelovej izbe po tom, ako som bola odmietnutá. Neviem, či mám byť smutná alebo nahnevaná, ale budem žiť pre to, aby som raz našla lásku. Dúfam, že to bude niekto, kto si to bude vážiť. Prepáčte mi, že som vás sklamala" neskrýva svoje rozčarovanie mladá žena na Twitteri.

Odmietnutie od milovaného muža Rebeccu síce ranilo, no s odstupom času to už nevníma ako katastrofu. "V živote sa mi stali oveľa horšie veci ako toto. Moje srdce je zlomené, no uzdraví sa," uzavrela v rozhovore pre New York Post.