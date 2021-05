Reformné plány princa Saudskej Arábie: Privatizáciou chcú získať miliardy dolárov

Saudská Arábia očakáva, že v nasledujúcich štyroch rokoch by z privatizácie mohla získať približne 55 miliárd USD (45,13 miliardy eur).

Vláda sa rozhodla program privatizácie urýchliť s cieľom získať viac príjmov do štátneho rozpočtu a znížiť vysoký rozpočtový deficit.

Ako pre denník The Financial Times uviedol saudský minister financií Muhammad Džadaán, Rijád vybral približne 160 projektov v 16 sektoroch, ktoré by sa mali do konca roka 2025 sprivatizovať. Súkromný sektor by sa mal podieľať na financovaní a riadení v oblasti dopravnej infraštruktúry a zdravotníckych služieb, ďalej v sektore letiskových služieb či projektov v oblasti odsoľovania, ako aj čistenia odpadových vôd.

Vláda zároveň počíta s predajom aktív. To by sa malo týkať hotelov, ktoré sú v súčasnosti v rukách vlády, či televíznych vysielačov. Len priamy predaj aktív by mal Rijádu priniesť približne 38 miliárd USD, odhaduje ministerstvo financií.

Program je súčasťou reformných plánov korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý si od nich sľubuje zníženie závislosti saudskej ekonomiky od ropného sektora. "Už to nie je iba možnosť, ale nevyhnutnosť, aby tieto služby či podniky neboli riadené štátom," povedal Džadaán. Ako dodal, cieľom je zlepšiť služby a najmä zvýšiť príjmy krajiny, ktorá minulý rok zaznamenala rozpočtový schodok 79 miliárd USD. To predstavuje 12 % hrubého domáceho produktu (HDP).