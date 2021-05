Poprednú aktivistku hnutia Black lives matter postrelili do hlavy: 27-ročná žena je v kritickom stave

V Británii postrelili aktivistku, ktorá hrala vedúcu úlohu pri organizovaní vlaňajších protirasistických demonštrácií hnutia Black Lives Matter (Na černošských životoch záleží).

Podľa politickej strany, v ktorej je členkou, je v kritickom stave. Strana Prevezmi iniciatívu (The Taking the Initiative Party) oznámila, že Sasha Johnsonová bola v nedeľu postrelená do hlavy. "Útok sa odohral v ranných hodinách po sérii vyhrážok smrťou kvôli jej aktivizmu", citovala z vyhlásenia strany agentúra DPA.

Metropolitná polícia uviedla, že 27-ročná žena je v nemocnici v kritickom stave potom, čo bola postrelená v juhovýchodnom Londýne. Podľa nej však "nič nenaznačuje, že išlo o cielený útok, alebo že by žena dostala pred incidentom akékoľvek vierohodné vyhrážky voči svojej osobe". Oznámila tiež, že policajti boli privolaní v nedeľu o tretej hodine ráno k nahlásenej streľbe vo štvrti Peckham. Blízko miesta činu sa podľa nej odohrával večierok. Vyšetrovatelia žiadajú o informácie svedkov, doteraz nikoho nezatkli.