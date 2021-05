Litva viní Bielorusko zo štátneho terorizmu: Nekompromisná reakcia! Čo majú v pláne?

Litovská vláda označila nedeľný incident s lietadlom spoločnosti Ryanair za "akt štátneho terorizmu" zo strany Minska a je pripravená zasadiť sa za uzavretie vzdušného priestoru Bieloruska pre medzinárodné lety.

V pondelok o tom informovala tlačová agentúra BNS. Litovská vláda reagovala na incident z nedele, keď na letisku v Minsku po pokyn tamojšieho centra letovej prevádzky núdzovo pristál let spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu, a to kvôli hrozbe, že na palube sa nachádza bomba. Táto hrozba bola falošná.

Týmto lietadlom však cestoval jeden zo zakladateľov a bývalý šéfredaktor kanálu Nexta Raman Pratasevič, ktorého následne zadržali bieloruské orgány činné v trestnom konaní.

Ako informovala agentúra BelTA, pokyn na pristátie lietadla spoločnosti Ryanair vydal osobne Alexandr Lukašenko.

Vilnius je presvedčený, že tieto "kroky Bieloruska sú dôkazom toho, že vzdušný priestor tejto krajiny nie je bezpečný pre všetkých". Litva bude preto od medzinárodného spoločenstva požadovať "jasnú a nekompromisnú" reakciu, uvádza sa vo vládnom vyhlásení.

Vláda vo Vilniuse dodala, že spolu s medzinárodnými partnermi sa bude snažiť dosiahnuť, aby bol bieloruský vzdušný priestor uzavretý pre medzinárodné lety".

Udalosť z nedele je "nielen útokom proti Litve, ale aj signálom pre celú Európsku úniu a medzinárodné organizácie," uviedla vláda.

Lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs v pondelok vo vysielaní lotyšského rozhlasu uviedol, že by sa mal zaviesť zákaz letov bieloruských lietadiel nad Lotyšskom, ako aj odvetvové sankcie proti Bielorusku.

Lotyšský minister dopravy Tális Linkaits informoval, že v súvislosti s incidentom v Minsku lotyšský národný letecký prepravca, spoločnost airBaltic, už vysiela svoje lietadlá na trasy, ktoré sú mimo bieloruského vzdušného priestoru.