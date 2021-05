Lekárka († 40) je jednou z obetí pádu lanovky v Taliansku: Posledná SMS sestre krátko pred tragédiou!

Starala sa o druhých ľudí, no sama prišla o život! Lekárka z prvej línie boja proti koronavírusu zahynula pri tragickom páde lanovky v Taliansku.

Roberta Pistolato († 40) bola lekárka z Talianska, ktorá zachraňovala životy v prvej línii, odkedy vypukla pandémia koronavírusu. Pracovala v očkovacích centrách, no pacientov navštevovala aj v ich domovoch.

Na výlet lanovkou na horu Mottarone sa vybrala spolu so svojím partnerom Angelom Gasparrom († 45). Mali tak oslaviť jej 40. narodeniny. Bohužiaľ, pád lanovky ju aj jej lásku stál život, píše mirror.co.uk.

Asi hodinu pred tragédiou písala svojej sestre, že nastupujú do lanovky. Nik by si nebol pomyslel, že to bude posledná esemeska, ktorú Roberta vo svojom živote pošle.

Utrhnuté nosné lano zhodilo kabínku do zalesneného terénu 300 metrov pred cieľom. Trinásť osôb zomrelo na mieste a dve deti vo veku 9 a 5 rokov bojovali v nemocnici o holý život, no jedno z nich, žiaľ, zraneniam podľahlo.