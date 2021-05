Muž kúpil v klenotníctve prsteň pre priateľku aj milenku: Predavačka sa rozhodla pre trúfalý krok

Mladé dievča pracujúce v obchode so šperkami dostalo v jeden deň rovno dvojitú objednávku od jedného muža, ktorý kupoval prsteň ako pre priateľku, tak aj pre ženu, s ktorou ju podvádzal.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako informuje denník Daily Star, zamestnankyňa klenotníctva odhalila neverného muža v momente, ako kupoval naraz dva prstene pre dve rôzne ženy. Keďže nevedela, ako by vypátrala jeho priateľku, ktorej sa chystal prsteň podarovať rovnako ako milenke, rozhodla sa pre originálne riešenie. Na sociálnu sieť TikTok zverejnila video, v ktorom sa podelila o túto bizarnú situáciu s celým svetom, aby ho pri troche šťastia mohla nájsť aj daná žena.

„Ak je meno tvojho priateľa Jake a býva v Montreale, práve kúpil dva prstene pre jeho priateľku a bokovku,“ napísala vo videu. V ďalšom zábere ukazuje konkrétne prstene, ktoré neverný muž zakúpil. „Tu sú dva prstene,“ stálo vo videu. „Zaslúžiš si lepšie,“ dodala na záver odkaz smerovaný úbohej žene, ktorú podvádza jej milovaná polovička. Video sa stalo okamžite virálne a získalo viac ako 400-tisíc označení páči sa mi to.

Mnohí používatelia dievča v komentároch vychvaľovalo za jej odvahu. Jeden z nich však spomenul možné problémy, do ktorých by sa pre túto situáciu mohla ľahko dostať. „Naozaj dúfam, že sa pre toto nedostaneš do problémov, pretože on musí byť odhalený,“ napísal. Na toto mladá žena zareagovala v ďalšom videu, kde priznala, že z klenotníctva odišla sama a video zverejnila pre istotu až po poslednej zmene.

Zdá sa, že video dokonca splnilo svoj účel a vďaka nemu žena, ktorú daný muž podvádzal s inou, zistila, čo je jej priateľ zač. „To je priateľ mojej najlepšej kamarátky a ona dostala prsteň. Za toto si zaslúžiš všetko na svete, ďakujem,“ stálo v jednom z komentárov.